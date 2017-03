Carnaboi ‘arrasta’ milhares de foliões em Parintins

Sucesso absoluto, alegria contagiante no primeiro Carnaboi de Parintins



No ritmo do dois pra lá, dois pra cá, milhares de foliões acompanharam os trios elétricos com formato de Caprichoso e Garantido na primeira edição do Carnaboi em Parintins. A festa popular que teve presença dos principais cantores de boi-bumbá da Ilha, marcou a segunda noite do Carnailha, na noite desta segunda-feira, 27, no Bumbódromo.

Na avaliação do coordenador de cultura, Karú Carvalho, “o carnaboi foi sucesso absoluto. Apesar da grande expectativa que se gerou, no final, foi mais uma aposta do prefeito Bi Garcia que deu certo”.

A apresentação



Fazendo alusão ao festival folclórico que acontece no mês de junho na Ilha, os dois bois levaram para suas apresentações, a marujada de guerra(batucada), vaqueirada, grupos de danças, itens individuais, torcidas organizadas, além de módulos alegóricos e dos astros maiores da festival local, os bois Caprichoso e Garantido.

Garantido



O toadeiro Carlinhos do Boi, abriu a apresentação vermelha. O segundo pelo Garantido a se apresentar, foi o apresentador Israel Paulain, que levantou o público presente e ainda transformou a área do Bumbódromo em um verdadeiro ‘caldeirão vermelho’. O boi do coração na testa ainda teve em seu trio elétrico, a participação do amo do boi e vice-prefeito de Parintins, Tony Medeiros, e do levantador de toadas, Sebastião Junior, que encerrou a participação vermelha no evento.

Sobre a realização do Carnaboi na cidade, Sebastião Júnior comenta que “a realização dessa festa valoriza ainda mais essa cultura. Parintins está de Parabéns. Temos que abraçar e divulgar esse projeto”. Ele acrescenta que está festa já era para acontecer em Parintins há muito tempo. O boi é daqui. Não é a toa que no mês de junho, o Brasil e o mundo vem para esse festival.

Caprichoso

Pelo boi Caprichoso, o Canto da Mata foi o primeiro a levantar o torcedor azul e branco, seguido pelos toadeiros Júnior Paulain e Edílson Santana. O apresentador do bumbá, Edmundo Oran e amo Prince do Boi levantaram o ‘mar azul e branco’. Com muita emoção, o levantador de toada azulado, Davi Assayag, fechou com chave de ouro o Carnaboi 2017.

“Parabenizo a organização do evento, aos bois, que mostram nessa rivalidade sadia o porque dessa festa ser reconhecida mundialmente. O Caprichoso apoia esse projeto”, frisa o coreógrafo Jair Almeida.



Empolgado com o sucesso do evento, o prefeito Bi Garcia, acompanhado do vice Tony Medeiros e da primeira dama Michele Valadares também caíram na folia bovina e recebiam apoio e parabenizacões pela realização do Carnaboi na Ilha.

Para o manauara Edinho Tavares, “essa festa é uma combinação perfeita, e ela tem que ser aqui, pois aqui é que está a essência do verdadeiro boi-bumbá e eu nessa primeira edição, como amante dessa festa não poderia ficar de fora”.

O Grupo TOADA DE RODAS alegrou a multidão nos intervalos das apresentações.

