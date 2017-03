Carmo Parintins vence e garante vaga na próxima fase da Copa Alvorada

A vitória por 4 a 2 frente à equipe do São Francisco garantiu o time do Carmo Parintins (foto) na segunda fase da Copa Alvorada de Futsal. A partida válida pela quinta rodada da competição aconteceu na noite de quinta-feira, 23, no Ginásio de Esportes Elias Assayag.

Um dos destaques da equipe na competição, Charlinho destaca que “esse jogo para nós era de ‘vida ou morte’, mas graças a Deus deu tudo e conseguimos a vitória e a classificação”.

Para o treinador Zinhão, “o primeiro objetivo foi alcançado. Agora vamos buscar mais um reforço e procurar fortalecer ainda mais a equipe, pois nessa fase cada jogo é uma decisão”.

Nos demais confrontos da noite, o já classificado Clube da Bola humilhou o selecionado do Irmã Sá, ao vencer pelo placar de 11 a 1.

Outra goleada da noite foi dada pela experiente equipe de Faro sobre o Perebas Futsal, por 4 a 0.

Na última rodada da primeira fase que acontece nessa terça-feira, 28, o Palmeiras Zé Açú precisa vencer o Atlético Nhamundá e ainda torcer por um tropeço da equipe barreirinhense (The Red Devils) para continuar na competição. Também sonhando com uma vaga na segunda fase, o time da Casa Sony tem que derrotar o Esporte Caprichoso. No último jogo, de olho na classificação, o The Red Devils tem que vencer o já classificado Atlético Caburi.

Kedson Silva/JI

