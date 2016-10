Carbrás e Carmona continuam administrando Parintins

Por 6 votos a favor e 3 contra, os vereadores da Câmara Municipal de Parintins receberam a denúncia de afastamento do Prefeito e do Vice-prefeito de Parintins. Decidido o recebimento, os parlamentares votaram nominalmente o processo. Foram 5 votos a favor e 5 votos contra, portanto a matéria foi arquivada e o Prefeito Alexandre da Carbrás (PSD) e o Vice Carmona Oliveira (PMDB) continuam à frente da administração municipal.

/// Em pronunciamento na sessão ordinária desta segunda-feira, 17 de outubro, o vereador Nelson Campos (PRTB) discorreu sobre o processo de afastamento ou não do Prefeito e Vice-prefeito de Parintins. Segundo ele, tal situação se dá por conta do caos administrativo instalado no município, o que inviabiliza o desenvolvimento da Ilha Tupinambarana. Nelson Campos frisou sempre cumprir o papel de legislador e enfatizou que vai apurar os fatos para tomar sua decisão, em respeito aos parintinenses.

/// O vereador Juliano Santana (PDT) afirmou que a denúncia lida no Plenário da Câmara solicitando o afastamento do Prefeito e Vice-prefeito de Parintins apresenta provas concisas sobre a corrupção da atual administração municipal e desvio de recursos públicos. Petro Velho disse que esse processo é importante e necessita ser resolvido com urgência, para garantir dias melhores aos cidadãos de Parintins.

/// O vereador Mateus Assayag (PR) lamentou o sofrimento diário da população parintinense pela falta de médicos e medicamentos nos Hospitais e Unidades Básicas de Saúde, iluminação e segurança pública, transporte escolar, melhorias no setor da educação e por conta de outras mazelas sociais. Mateus Assayag falou que má gestão ou irresponsabilidade não podem mais caracterizar a atuação dos administradores municipais, pois trata-se de desrespeito ao povo de Parintins.

/// O vereador Rai Cardoso (PMDB) cobrou manifestação do Ministério Público em relação à falta de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo com as famílias parintinenses. Segundo Cabeça, o Vice-prefeito de Parintins não pode ser afastado por omissão, pois isso não é caracterizado como crime. Dessa forma, foi enfático ao dizer que esse processo deve ocorrer com responsabilidade e imparcialidade.

/// O vereador Maildson Fonseca (PSDB) enalteceu que o Vice-prefeito de Parintins foi omisso sim no que diz respeito ao comando do município. Ele afirmou que nesse momento o Legislativo Parintinense tem a oportunidade de defender o povo ao afastar do poder os gestores municipais. Para Maildson, os vereadores devem ficar ao lado do povo e dar-lhes respostas positivas quanto a esse processo.

Votos a favor e/ou contra

Recebimento da denúncia:

Votos a favor

/// O vereador Ernesto de Jesus (PEN) votou a favor

/// O vereador Juliano Santana (PDT) votou a favor

/// O vereador Nelson Campos (PRTB) votou a favor

/// O vereador Rildo Maia (PMDB) votou contra

/// O vereador Rai Cardoso (PMDB) votou contra

/// O vereador Gelson Moraes (PSD) votou contra

/// O vereador Maildson Fonseca (PSDB) votou a favor

/// O vereador Mateus Assayag (PR) votou a favor

/// A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) votou a favor

Afastamento:

/// O vereador Ernesto de Jesus (PEN) votou contra

/// O vereador Juliano Santana (PDT) votou a favor

/// O vereador Nelson Campos (PRTB) votou a favor

/// O vereador Rildo Maia (PMDB) votou contra

/// O vereador Rai Cardoso (PMDB) votou contra

/// O vereador Gelson Moraes (PSD) votou contra

/// O vereador Maildson Fonseca (PSDB) votou a favor

/// O vereador Mateus Assayag (PR) votou a favor

/// A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) votou a favor

/// O Presidente da Câmara Everaldo Batista (PROS) votou contra

Matéria arquivada

