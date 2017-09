CAPS Parintins recebe medicamentos para um ano de demanda

Tweet no Twitter

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu na última semana uma grande quantidade de medicamentos de controle especial suficiente para um ano de demanda do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Cerca de 20 itens chegaram, sendo que nesta semana pelo menos outros 25 rótulos estarão à disposição dos pacientes que necessitam de remédios controlados.

Com isso, os mais de mil pacientes cadastrados pelo Caps terão suas necessidades medicamentosas supridas até meados de 2018. No mês de junho, duas empresas ganharam a licitação realizada pela Prefeitura. No município de Parintins o Caps é a unidade referência de distribuição e há apenas uma outra farmácia da rede privada autorizada.

A farmacêutica Yane Nunes, que atua no CAPS, destacou a importância da grande aquisição dos produtos que atende a alta demanda por medicamentos dos usuários.

Segundo ela, a necessidade existente por medicação controlada não era apenas da rede pública de Parintins, mas também das farmácias de todo Amazonas. “O esforço e a vontade política do prefeito Bi Garcia foram decisivos para esse momento que pode ser considerado de satisfação, pois nossos pacientes estarão com seus tratamentos regulares’, argumentou.

Yane explicou que entre os remédios disponíveis estão os receitados para pacientes com problemas neurológicos, psicóticos, depressivos entre outros.

