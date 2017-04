Caprichoso terá programa de rádio oficial em Manaus

O presidente Babá Tupinambá apresentou o CD duplo ‘A Poetica do Imaginário Caboclo’ que estará a disposição da Nação Azul e Branca a partir do dia 21 de abril.

Com o intuito de divulgar cada vez mais o Festival Folclórico de Parintins, em especial as ações do Boi Bumbá Caprichoso, assim como preparar o torcedor de fora da cidade para vir à Parintins nas três noites de apresentação, que esse ano, acontecem em 30 de junho e 01, 02 de julho na arena do Bumbódromo. “Temos que aproveitar todas as oportunidades que o contrato com a Rede Calderaro de Comunicação nos possibilita, para a divulgação do festival, em especial ao boi de Parintins, o Boi Caprichoso”, destacou o presidente azulado Babá Tupinambá.

O encontro aconteceu nessa quarta-feira, 04, na Capital (Manaus) e contou com a participação dos diretores da Rede Calderaro que definiu a data de estréia do programa de rádio. “Definimos junto com o diretor de Marketing Eduardo e o diretor presidente da emissora, Dissica Calderaro, o calendário de exibição do programa, com início para o dia 22 de abril”.

Tupinambá disse ainda que “na reunião, os diretores ainda destacaram a parceria do grupo Acritica com o Boi Caprichoso”.

Embarque de Solda e CD Duplo

Ainda em Manaus, na manhã desta quarta-feira, 05, o presidente realizou no Porto da Manaus Moderna, o embarque de toda a solda que será realizada no galpão de alegorias do bumbá.

Sobre o CD duplo, Babá diz comenta que “é mais uma etapa que se concretiza, começou a prensagem do CD duplo ‘A Poetica do Imaginário Caboclo’ e estará a disposição da Nação Azul e Branca a partir do dia 21 de abril, durante a festa do lançamento do produto fonográfico que contém toadas de galera e as toadas de arena”.

Diante disso, o Boi Caprichoso inicia os preparativos para fazer uma grande festa visando o lançamento do produto no curral Zeca Xibelão.

Kedson Silva/JI

Pós-produção do DVD é realizada em Parintins

Responsável pela gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo”, a Paulino Produções se dedica na edição do quinto produto áudio visual do Boi Caprichoso. Ao todo, cinco profissionais estão envolvidos na edição de imagens e áudio do DVD que promete ser o melhor de todos os tempos.

De acordo com o diretor da produtora, Lucas Paulino, na festa de gravação ocorrida no dia 25 de março, no Curral Zeca Xibelão, foram captadas duas horas e meia de show. “Já editamos parte desse conteúdo e no prazo de duas semanas esse trabalho será finalizado, faltando apenas a junção do áudio e finalização, que compreende os efeitos visuais, legenda e revisão”, afirmou.

Para captar as imagens do DVD a produtora utilizou 12 câmeras e dois drones, envolvendo uma equipe de 28 pessoas. A estimativa é que antes do final do mês de abril todo o processo de edição seja finalizado e pronto para ser entregue a empresa responsável pela reprodução do DVD.

Texto: Kàssia Muniz

Escola de Artes desenvolve programação alusiva aos 20 anos de fundação

Semana de atividades e caminhada marcam comemoração de aniversário

Parintins – Uma semana de atividades realizadas com os 620 alunos. Assim é comemorado o aniversário de 20 anos de fundação da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle, projeto social do Boi-Bumbá Caprichoso. O educandário completa duas décadas no próximo domingo, 09, mas desde segunda-feira, a data é comemorada com toda a comunidade envolvida.

Apresentação da história da Escola, brincadeiras lúdicas e gincanas são realizadas desde o início da semana, quando foi retomada as atividades do projeto social. Hoje, 05, os alunos participam da confecção de faixas e cartazes que serão usados durante a caminhada pelas ruas de Parintins, datada para o sábado, 08.

Amanhã, 06, o presidente Babá Tupinambá comandará a entrega de fardamentos e equipamentos novos, adquiridos através de parcerias, aos alunos e professores. Na sexta, 07, todo o corpo docente e discente da Escola de Artes participam de um momento de lazer, no Clube de Campo Caprichoso.

De acordo com a gestora, Marilin Cruz, no domingo, 09, dia do aniversário da Escola, a programação festiva será suspensa em decorrência do Domingo de Ramos. “Vamos adiar a comemoração para o próximo domingo e fazer uma grande festa durante a Tarde Alegre”, reforçou.

Texto: Kássia Muniz

Assessoria de imprensa Caprichoso

