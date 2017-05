Caprichoso rende homenagens as mães no curral Zeca Xibelão

Entrega de cd duplo “A Poética do Imaginário Caboclo”, sorteio de produtos oficiais da loja Vitrine Azul do Boi Caprichoso, show cultural, além de premiação em dinheiro, foram a forma encontrada pelo presidente azulado Babá Tupinambá para homenagear as mães caprichosas, nesse domingo, 14.

A festa em alusão ao Dia das Mães aconteceu na programação do evento infantil Tarde Alegre da Criança, no curral Zeca Xibelão.

Os sorteios e a entrega dos brindes foram realizados pela mãe do presidente do bumbá, Francisca Ribeiro, pela esposa Bruna Teixeira e pela a mãe da primeira dama azul e branca Nilda Lima, ao comando do radialista Walter Lobato.

De acordo com Babá Tupinambá, “hoje é um dia especial para todas as mães azuladas e de Parintins. Não podíamos deixar de homenagear essas mães que merecem ser amadas. Eu só tenho a agradecer em nome da minha mãe e da minha esposa, a todas as mães que compareceram no curral para prestigiar e participar desse momento especial dedicado a elas”.

Para a mãe, sócia e torcedora Francinalda Araújo, “estamos saindo daqui satisfeitas. Vendo através da alegria estampada no rosto de cada mãe que esteve nesse curral com filhos, netos e demais familiares é muito gratificante. Mais feliz ainda pôr saber que hoje temos um presidente que não só realiza o evento, mas participa junto com o sócio, com o torcedor desses momentos importantes”.

Kedson Silva/JI

Fotos: Assessoria do Bumbá

Comentários

comentários