CAPRICHOSO NO PRIMEIRO CARNABOI DE PARINTINS

Davi Assayag parabenizou a iniciativa da Prefeitura em realizar o Carnaboi em Parintins.

O ritmo do boi-bumbá, a toada que se tornou identidade do Amazonas, vai ganhar o ritmo frenético do carnaval, na primeira edição do Carnaboi em Parintins.

Neste ano, o evento será na segunda gorda de carnaval, 27 de fevereiro. A estreia terá a presença confirmada dos cantores oficiais do Boi Caprichoso. O Levantador de toadas David Assayag, o Apresentador Edmundo Oran que terá no seu trio a participação do Amo Prince do Boi, além de Junior Paulain e a Banda Canto da Mata.

Davi Assayag parabenizou a iniciativa da Prefeitura em realizar o Carnaboi em Parintins. “É uma decisão acertada, vou com maior prazer fazer parte dessa festa em Parintins. Convido toda a nação azul e branca do Palmares da Francesa. Essa fórmula vai dar certo”, ressaltou o cantor.

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, ressaltou que a presença dos toadeiros reflete no compromisso com a cultura e a economia de Parintins.

Caprichoso anuncia concurso para a rua mais ornamentada em azul e branco

A rua vencedora terá o ensaio show completo da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso

Com o objetivo de resgatar a tradição de preparar a cidade para receber o visitante e ornamentar a ilha em Azul e Branco no período do Festival, o presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, anunciou durante a primeira tarde alegre infantil de 2017, realizada neste domingo, 19, na Praça dos Bois, o concurso que premiará a rua mais enfeitada em azul e branco.

O anúncio foi aprovado imediatamente pelas famílias presentes no evento que aplaudiram a novidade. “Vamos lançar o concurso e a rua mais enfeitada em azul e branco vai ganhar um ensaio show, o ensaio especial com os itens oficiais do Caprichoso”, assegura o dirigente azulado ao afirmar que essa é uma maneira de incentivar a nação azul e branca a deixar as ruas nas cores do boi de Parintins.

A diretoria do Boi Caprichoso irá divulgar o regulamento e período de inscrição para o concurso.

Comunicação Caprichoso

Comentários

comentários