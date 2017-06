Caprichoso lança aplicativo e galera apoia iniciativa

Com um único toque, o internauta estará conectado com o Aplicativo Caprichoso.

Agora o mundo inteiro terá na palma da mão as toadas antológicas e atuais, noticias, contato com o sócio, loja Vitrine Azul, Rádio Web, TV Caprichoso, Coreografias e os parceiros do Boi-bumbá Caprichoso.

Lançado na manha deste sábado(10), pelo presidente Baba Tupinambá, no programa Arena dos Bumbás, na TV A Critica, o aplicativo Caprichoso será mais uma ferramenta para aproximar a torcida do bumba.

“O torcedor, os sócios terão informações mais rápidas e objetivas no aplicativo, melhor que isso, são as toadas desde o ano de 1987, um acervo fantástico”, informou.

Para o presidente, o App terá muitas utilidades.” Poderá ser uma fonte de pesquisa, ajudar os internautas a conhecer mais sobre o nosso boi, e nos colocar em contato direto com pessoas ou com as lojas e serviços. São infinitas possibilidades” argumenta.

O presidente disse ainda que o aplicativo esta disponível no sistema Androide e a partir de segunda-feira no sistema IOS. ” É o melhor presente para nossa galera, para os sócios que estão sempre nos apoiando e divulgando mais o Festival de Parintins, através do Caprichoso” declarou Baba. O aplicativo foi construido com apoio da equipe de comunicação tendo a frente o diretor, Carlos Alexandre, que planeja os programas de rádio, TV , releases e acervo fotográfico.

A poucas horas de lançamento o aplicativo já é sucesso entre os internautas.

Baixe o APP Caprichoso. É o Caprichoso agora na palma da sua mão. https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.app.gpu1713783.gpud2c9e09557c0197f0a237e77c62909fa

#Caprichoso2017

#APoeticadoImaginarioCaboclo

Itens mirins são escolhidos em concurso na Escola de Arte do Boi Caprichoso

Crianças vão se apresentar oficialmente na festa de encerramento das atividades do primeiro semestre 2017 no dia 18 de junho

Trinta crianças do projeto social do Boi-Bumbá Caprichoso disputaram concurso para escolha de itens da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascalle, na noite desta sexta-feira, 09 de junho. Os vencedores foram Davi Emanuel Oliveira (Tripa do Boi), Beatriz Pantoja (Sinhazinha da Fazenda), Raquel Maia (Cunhã-Poranga), Kissia Batista (Porta-Estandarte), Sarah Santos (Rainha do Folclore), Vinícius Nogueira (Pajé), Fernando Neto (Levantador de Toadas), Yago Pereira (Apresentador) e Tiago Batista (Amo do Boi).

Amanda Pimentel se tornou a Mãe Catirina e Moisés Prata Pai Francisco. O concurso para a escolha de itens mirins teve avaliação criteriosa dos jurados: professor de dança, Evandro de Oliveira; dançarino da Troup Caprichoso, ex-aluno de dança da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale e acadêmico de jornalismo, Walmir Cidade; professor de dança do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, Gederson do Carmo Souza; apresentador do Boi Caprichoso, Edmundo Oran, diretora social do Boi Caprichoso, Rosa Cursino, e músico, Valdinei Souza.

De acordo com a gestora da Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale, Marilyn Cruz, as crianças consagradas vencedoras do concurso vão se apresentar no próximo dia 18 de junho, na festa de encerramento das atividades, com a amostra dos resultados das oficinas desenvolvidas no primeiro semestre de 2017. “Proporcionamos para essas crianças a realização do sonho de querer ser um item. Esse sonho estava adormecido há dois anos com o fechamento da escola e essas crianças sentem vontade de ser item. O presidente Babá Tupinambá realiza o sonho delas”, frisou.

