Caprichoso inicia translado das alegorias

Mais de cem paikicés, com apoio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e da Empresa Municipal de Transito e Transporte (EMTT) iniciaram na tarde desta segunda-feira, 26, o translado dos módulos alegóricos que farão parte do projeto “A Poética do Imaginário Caboclo” na primeira noite de disputa do 52º Festival Folclórico de Parintins que acontece na sexta-feira, 30.

O Diretor do Galpão Central de Alegorias Jofre Lima disse que “junto com os mais de cem paikicés demos início a remoção das alegorias que farão parte da primeira noite de disputa para a área de concentração, em frente ao Bumbódromo e no lado azul da Praça dos Bois e aqui receberão os últimos retoques”. Zandonaide Bastos, diretor artístico, de concentração e de arena do bumbá que acompanhou a retirada das alegorias, disse que “o galpão central fica a poucos metros da área de concentração estamos primeiramente retirando estruturas pesadas que serão usadas na apresentação da primeira noite”. Sobre as alegorias das demais noites, Zandonaide comenta que segue a linha dos anos anteriores, sendo iniciada na sexta-feira, sendo que as alegorias da primeira noite voltam para o galpão no sábado (01 de julho) para abrir espaço para receber o restante da segunda noite e parte da terceira. Na manhã de domingo (02) retornam para o galpão os módulos da segunda noite e será retirado o restante da terceira e última noite de apresentação.

Kedson Silva/JI

