Caprichoso inicia ensaios coreográficos

O Boi Caprichoso iniciou os ensaios de um dos itens mais aguardados pela Nação Azul e Branca na arena do Bumbódromo. Seja nas arquibancadas com as torcidas organizadas FAB e Raça Azul ou na arena de apresentação com tribão e tribos coreografadas, o bumbá da Francesa e do Palmares, vem se destacando nos últimos anos mostrando superioridade através das notas 10 dadas pelos jurados nas três noites de disputa. Nove coreógrafos ensaiam 600 brincantes, grande parte deles, integrantes dos grupos de danças do bumbá CDC e Troup Caprichoso, sempre ao olhar atento do coordenador de coreografias azulado Jair Almeida. “As inscrições já encerraram e estamos ensaiando no próprio bumbódromo, no curral e no clube Caprichoso os grupos coreográficos: tribais, vaqueirada, folclórico, cênico e das torcidas organizadas”, informou Jair Almeida.

Com trabalhos reconhecidos não só em Parintins, a dupla de coreógrafos Neto e Erick Beltrão destacam que foi iniciado os ensaios com dançarinos somente de Parintins para a disputa desse ano. “A galera azul e branca pode esperar muita inovação. Nossos dançarinos esse ano são praticamente de parintinenses, que com a beleza das roupas do projeto 2017, juntando muita garra e sincronia, eles vão fazer dessas inovações outro grande show na arena do bumbódromo”, ressaltou Neto Beltrão.

Kedson Silva/JI

Caprichoso aposta nos “Coreógrafos Caboclos” para o Festival 2017

Parintins – Ritualísticos, cênicos, espetaculares e de tirar o folego. Uma mistura de dança, artes visuais, teatro e música que exige o domínio do corpo, o equilíbrio e o movimento. Nesse contexto, as coreografias do Boi Caprichoso passaram a fazer a diferença principalmente nas apresentações tribais.

Há 16 anos, o coreografo Jair Almeida, acompanha a evolução do Festival de Parintins. Na década de 90 a beleza das tribos estava apenas nas plumagens. “A partir de 1996, as tribos começaram a evoluir na arena com as coreografias. Lembro que foi com as toadas Réquiem e Mundurucânia, do compositor Ronaldo Barbosa” recorda.

O universo da dança, passou a fazer parte do Caprichoso evoluindo com os conhecimentos técnicos, sem perder a essência dos caboclos e indígenas.

“Era muito limitado, nós trouxemos o contemporâneo, o moderno e o clássico, sem perder nossa tradição, através de dançarinos profissionais, com os quais aprimoramos nossas técnicas”, explica Almeida.

Para ele os dançarinos são artistas comparados aos que fazem alegorias. “Os artistas transformam seu conhecimento empírico, da floresta, do cotidiano caboclo em alegorias, assim é na dança o conhecimento empírico dos nossos coreógrafos é moldado dessa forma”, ressalta.

O conhecimento universal possibilitou a formação de interpretações, de pássaros, repteis, lendas, crenças, materializadas através do corpo.

“Daí vem a inovação do Caprichoso. De que forma fazer um pássaro se a gente não voa? De que forma fazer uma garça andando se precisamos da leveza dela, é onde entra o conhecimento técnico na postura, no equilíbrio, no giro e saltos dos animais, nós agregamos esse conhecimento universal “, enfatiza.

Ele responde aos questionamentos da inovação que segundo o coreógrafo é baseada na natureza que não é limitada. “Como o boto dança? Existe uma cobra?? Como ela rasteja? Como se transforma em duas? Como ela se transforma em chama? Na nossa loucura transformamos esse diálogo com o nosso corpo. Isso é dança, é contar a nossa cultura, indígena, cabocla através do corpo”, enfatiza.

No que se refere a coreografias de ritual, Jair afirma que exige mais, estudo e pesquisa. “Fazemos uma adequação para mostrar a cultura indígena no caboclo, mantemos a tradição do bailado contando o auto do boi e dentro das lendas fazemos as inovações”, conta.

A inovação do Caprichoso acabou sendo seguida pelo boi contrário. “ O Caprichoso deu os primeiros passos com dançarinos que voam, que rastejam e pode ser comprovada por filmagens nos últimos festivais Criticaram, mas agora estão fazendo o mesmo. Acho importante, assim evoluímos o Festival”, ressaltou.

Almeida vai mais além, é diz que os dançarinos ousados não usam lanças e nem cabos de aço para provocar delírio na galera. “ Existe o elemento surpresa, não entro em detalhes, mas teremos um terceiro elemento que ainda não foi apresentado”, revela o coreografo.

É desta forma inovadora que o Caprichoso pretende imprimir maior dramaticidade, alegria, surpresa, espanto, enfim, diferentes emoções, quando se trata de coreografias.

Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso

Carlos Alexandre

(092) 99173 – 9585

Marilza Mascarenhas

(092) 99174 – 1190

boicaprichoso.com

facebook.com/boibumbacaprichoso

instagram.com/boicaprichoso

Comentários

comentários