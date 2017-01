Caprichoso inaugura lojas física e virtual com produtos oficiais

Sócios, torcedores, população de Parintins e pessoas de todo o planeta vão conhecer a “Vitrine Azul”, com a marca do Boi-Bumbá Caprichoso, a partir da noite desta sexta-feira. A inauguração e lançamento da Loja Caprichoso será a partir das 19, na Rua Boulevard 14 de Maio, centro de Parintins. Show cultural e desfile de moda com a linha de produtos oficiais foram preparados pela organização do evento para receber o público.

A loja, tanto física, quanto virtual, é resultado da parceria da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso com a empresa Coimbra, Malharia, Comunicação Visual e Gráfica.

A plataforma de vendas é www.lojacaprichoso.com.br para facilitar o acesso aos produtos oficiais do Caprichoso. As portas da loja em Parintins serão abertas pelo presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá. Algumas novidades são reservadas aos sócios, torcedores e simpatizantes do bumbá.

O empresário Tarcísio Coimbra afirma que foram dois meses de trabalho para entregar a loja. “Preparamos diversos produtos para que possam ser levados na mala. Quem não puder conhecer a loja em Parintins, vai encontrar todos os produtos e comprar na internet. Pelo menos 90% dos produtos da loja são confeccionados em Parintins, com mão de obra local, porque entendemos que o boi hoje não tem só importância cultural e sim econômica”, explica.

