CAPRICHOSO INAUGURA AUDITÓRIO “NORMA SIMÕES” e CURRAL XIBELÃO

Um auditório moderno que faz homenagem a torcedora “Norma Simões” e a nova estrutura do Curral “Zeca Xibelão”, serão inauguradas nesta sexta-feira, 24 pela administração Babá Tupinambá e Jender Lobato.

As inaugurações fazem parte da Semana Azul. “Norma Simões Silva”, apaixonada pelo Boi Caprichoso, será a homenageada. Esposa do empresário Antonio Silva que na época do festival são anfitriões de políticos importantes e executivos, como o presidente da Coca-Cola do Brasil e internacional. E nesse ano são parceiros do Movimento Marujada, através do Sesi que cedeu o espaço para a realização dos eventos do Bar do Boi.

A nova estrutura com telão, sonorização e ornado por telas temáticas em alto relevo será entregue pelo Presidente Babá Tupinambá, às 17 horas desta sexta-feira. O novo espaço está localizado nos altos da antiga Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale, na Rua Silva Meireles. A obra é mais uma iniciativa da administração Babá Tupinambá e Jender Lobato.

CURRAL DO CAPRICHOSO PRONTO PARA INAUGURAÇÃO

Após três meses de trabalho de reforma e execução de projeto artístico, o curral Zeca Xibelão será entregue para a família Boi Caprichoso no dia 24 de março. O presidente do Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, reinaugura o espaço para funcionamento o ano inteiro. Os recursos investidos na obra são oriundos de colaboração de parceiros da associação cultural e parte de contribuição dos sócios.

Manutenção de pintura, construção de boxes, sala de troféus, loja de produtos oficiais e montagem de cenário para a gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo” são os principais detalhes da obra no palco dos eventos oficiais do Caprichoso, em Parintins. “O novo espaço vai proporcionar comodidade aos sócios torcedores nas festas do Caprichoso, a partir da gravação do DVD”, afirma Babá.

De acordo com o presidente, mais de 80 trabalhadores executaram os serviços no curral Zeca Xibelão, entre soldadores, escultores, carpinteiros, pedreiros, ajudantes, eletricistas, pintores, artistas plásticos, limpeza, entre outros profissionais. “Essa obra é resultado da soma de esforços e nosso planejamento para que o sócio, torcedor e visitante se sinta em casa”, enfatiza o dirigente azulado.

Assessoria Caprichoso

