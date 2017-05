CAPRICHOSO FESTEJA SUCESSO DA AÇÃO GLOBAL NO BUMBÓDROMO

Itens oficiais e substitutos fizeram apresentações para comemorar o resultados do evento promovido pelo Sesi em parceria com a Rede Globo, com apoio da Prefeitura Municipal de Parintins.

O espetáculo folclórico “A Poética do Imaginário Caboclo”, apresentado pelo Boi-Bumbá Caprichoso, marcou o encerramento da Ação Global na arena do Bumbódromo, no final da tarde deste sábado, 27 de maio. O evento realizado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), em parceria com a Rede Globo, com apoio da Prefeitura Municipal de Parintins, ofereceu diversos serviços para a população das 8h às 17h.

Ao som da Marujada de Guerra, a apresentação teve a participação do Boi-Bumbá Caprichoso, com o Tripa Alexandre Azevedo, Apresentador, Edmundo Oran, Amo do Boi, Prince do Caprichoso, Sinhazinha da Fazenda, Valentina Cid, Rainha do Folclore, Brena Dianná, Porta-Estandarte, Marcela Marialva, Cunhã-Poranga, Marciele Albuquerque, Pajé, Neto Simões, junto com a torcida Raça Azul. Itens substitutos evoluíram no palco.

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, disse que foi uma honra para o Touro Negro fazer o encerramento deste evento histórico na cidade de Parintins. Para o presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, a Ação Global superou as expectativas, com milhares de atendimentos aos parintinenses. O prefeito de Parintins, Bi Garcia, ressaltou o sucesso da Ação Global, na qual o município abraçou a causa.

Foto: Pedro Coelho

