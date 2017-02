Caprichoso faz ensaio para uma multidão na praça dos Bois

Visando a gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo” marcada para o dia 25 de março, no Curral Zeca Xibelão, em Parintins, a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso iniciou no sábado, 04, a temporada de ensaios técnicos 2017.

Em um palco montado no lado azul da Praça dos Bois, uma multidão acompanhou o primeiro ensaio oficial da Marujada de Guerra, que teve a participação da Banda Canto Parintins, Corpo de Dança Troup Caprichoso e do apresentador Edmundo Oran. “Iniciamos nossos ensaios, primeiramente temos o objetivo de retomar a autoestima e a confiança dos nossos torcedores, para que a galera azul e branca volte a cantar, dançar e vibrar durante nossos ensaios”, destacou o presidente Babá Tupinamba.

O Presidente comentou ainda que “tivemos um grande cuidado esse ano, começando pelas toadas e depois pelas coreografias. Elas foram feitas para ser de fácil assimilação, para que o sócio, o torcedor, o visitante, realmente cante e dance as nossas toadas”.

De acordo com Tupinambá, “devido as reformas e adequações que estão sendo feitas no curral, os ensaios vão acontecer até o dia 20 na Praça dos Bois, nas terças e quintas-feiras, a partir das 20h e aos sábados, às 21h, com três horas de ensaios”.

Reunião em Manaus

Sobre a reunião de sexta-feira, 03, com o secretário de Cultura, Robério Braga e com representantes do Governo do Estado, Babá comentou que “fomos informados sobre o retorno do patrocínio do Governo do Estado quanto a logística da festa. Também conversamos e ainda vamos debater com a comissão organizadora e com o presidente do contrário Adelson Albuquerque, sobre o novo regulamento de 2017, já que o mesmo venceu ano passado, assim como a vinda dos jurados e sobre as noites de apresentação”.

O Dirigente azulado, ressalta também que “vamos fazer de tudo para que o nosso festival cresça cada vez mais e fique ainda mais atrativo”.

