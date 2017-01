Caprichoso encanta Turistas Ingleses

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

“É contagiante, fantástico, fascinante, emocionante”. Foram algumas expressões usadas pelos ingleses que assistiram de perto o show folclórico do boi-bumbá Caprichoso na tarde de segunda-feira (23), no Convenction Center, em Parintins.

Cerca de 200 turistas do transatlântico Marco Polo, não resistiram ao ritmo da toada. A aparição de módulos alegóricos conduzindo itens, o bailado dos dançarinos, a dança das tribos foram momentos de explosão e vibração, até a chegada do Touro Negro.“Gostei muito, é uma cena que revela a história indígena, se não vemos perdemos a chance de conhecer a cultura do Amazonas” disse a inglesa Dilean Piseio.

Um show com performance profissional, dirigido pelo coreógrafo Jair Almeida e equipe de Eventos coordenado por Marcos Assis, fez a diferença.

Almeida informa que são 40 minutos de show onde se resume a ópera cabocla. O primeiro show de 2017 está adaptado às novas toadas e organizado até junho quando encerram os shows internacionais.

Para ele o sentimento é de orgulho, pelo trabalho e valorização que se vê, pela satisfação do público. “O sentimento é de gratidão e de valorização ao nosso trabalho”, encerra.

A temporada 2017 de shows é uma parceria do Boi Caprichoso, através do Presidente Babá Tupinambá e as empresas Turispar e Ilha Viagens.

Assessoria de Imprensa Boi-Bumbá Caprichoso

Carlos Alexandre

(092) 99173 – 9585

Marilza Mascarenhas

(092) 99174 – 1190

boicaprichoso.com

facebook.com/boibumbacaprichoso

instagram.com/boicaprichoso

Comentários

comentários