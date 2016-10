Caprichoso emociona na festa do Sagrado

Boi Caprichoso participou do arraial da festa da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus

A penúltima noite do arraial da festa da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus marcou o início do projeto Caprichoso Itinerante, sábado, 29. O Boi-Bumbá Caprichoso, Marujada de Guerra, Troup Caprichoso, itens substitutos e demais segmentos fizeram uma grande apresentação para o público presente no evento religioso e social.

O projeto Caprichoso Itinerante vai levar o boi da estrela aos bairros de Parintins e outras cidades do Amazonas. A iniciativa é um dos compromissos de gestão do presidente da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, Babá Tupinambá, e do vice-presidente Jender Lobato, a pedido dos sócios.

O diretor de eventos do Boi Caprichoso, Heliandro Tavares, afirma que foi a primeira apresentação em arraial e mobilizou todos os setores. “Os itens se apresentaram com fantasias oficiais”, ressalta. De acordo com Babá Tupinambá, o Caprichoso irá onde o torcedor estiver por meio do projeto.

