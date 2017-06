Caprichoso e Garantido saem às ruas para festejar São João

Aproveitando a passagem do Boi Caprichoso, o diretor-fundador do O JORNAL DA ILHA, Carlos Frazão, inaugurou a nova redação do JI, à Avenida Amazonas 1810-Altos, Centro.

Resgatando a história: Caprichoso (foto) e Garantido brincam ao redor de fogueiras em noite de São João Ruas e triciclos enfeitados, bandeiras e casas decoradas nas cores azul, vermelho e branco, além das tradicionais fogueiras, marcam a saída dos bois Caprichoso e Garantido pelas ruas da Ilha na noite de São João, em Parintins.

A cidade ficou dividida e uma multidão neste sábado, 24, invadiu as principais ruas dos redutos bovinos. “Na verdadeira história, os dois bois saíam as ruas para brincar com os torcedores e dançar ao redor das fogueiras que eram montadas em ‘terreiros’ (quintais) sempre no dia 24 (dia de São João).Hoje, esse resgate da história nos propõe reviver a verdadeira tradição da brincadeira do ‘Boi de Rua’ deixada por nossos antepassados”, comentou o presidente do Conselho de Arte do Caprichoso Ericky Nakanome.

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, afirmou que a toada “O Povo Festeiro da Ilha” do compositor Adriano Aguiar foi feita especialmente para esse momento tradicional e especial do ‘Boi de Rua’, porque retrata não só o seu reduto como o sentimento de ser Caprichoso. A concentração de torcedores, brincantes, dirigentes, itens individuais e coletivos do Touro Negro, aconteceu na Francesa, de onde saiu ao comando do apresentador Edmundo Oran, o levantador de toadas David Assayag, o Amo Prince do Boi junto com a Banda Caprichoso de cima de um trio elétrico, percorrendo a Avenida Amazonas, em seguida pela Rua Cordovil, Avenida Nações Unidas até chegar ao curral Zeca Xibelão, onde a festa continuou com os toadeiros da constelação azulada.

Pelo lado vermelho, a tradição surgida através de uma promessa de seu fundador Lindolfo Monteverde ao Santo São João Batista foi mantida por familiares e pelo povo encarnado que saiu às ruas com o boi de pano, dessa vez para dançar ao redor das fogueiras. A festa do Boi da Baixa de São José foi realizada no Curralzinho da Baixa, com inicio às 12h com serviços de bar e churrascaria ao som de toadas antológicas. As 17h, aconteceu a ladainha em honra a São João feita pela família Monteverde e a Velha Guarda da Baixa.

Em seguida o Boi Garantido saiu às ruas e percorreu a Avenida Lindolfo Monteverde, Armando Prado, Álvaro Maia e Avenida Amazonas, visitando as casas enfeitadas e dançando ao redor das fogueiras até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade.

Kedson Silva/JI

Fotos do Garantido: Paulo Sicsú, do Caprichoso Pedro Coelho e Hamilton Duarte

Comentários

comentários