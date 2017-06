Caprichoso e Garantido prontos para a grande disputa

Os módulos alegóricos das duas agremiações já se encontram na área de concentração na Praça dos Bois.

Depois de três meses de intensos trabalhos em galpões de alegorias, QGs, ensaios técnicos e coreográficos nos currais, os dirigentes de Garantido e Caprichoso confirmam que os projetos “A Poética do Imaginário Caboclo” (Caprichoso) e “Magia e Fascínio no Coração da Amazônia” (Garantido) estão em fase de conclusão, com os artistas dando somente os últimos detalhes antes da disputa na arena do Bumbódromo.

Os módulos alegóricos das duas agremiações já se encontram na área de concentração na Praça dos Bois. Para as três noites de disputas, artistas e diretores dos bumbás prometem um grande duelo que inicia com a apresentação do boi Garantido, Caprichoso, abre a segunda noite e fecha o festival desse ano, no domingo (02). Para o artista e membro da Comissão de Arte do Boi Garantido, Edwan Oliveira “com relação às alegorias, parte tribal e folclórica, que corresponde a todas as fantasias, estão em fase de finalização, faltando somente pinturas e adereçagem, mas tudo dentro do planejado pela comissão desde o mês de outubro”. Edwan acrescenta que “agora estamos intensificando os ensaios coreograficos, direcionado a marcação de espaços, entrada e saída para as três noites de apresentações”.

Pelo lado azul, o Presidente do Conselho de Arte Ericky Nakanome comenta que “graças a Deus o projeto desse ano está concluído. Estamos somente aguardando ansiosos o início da disputa. O Caprichoso vem para ser campeão com um projeto ousado e inovador”. Ericky agradece a confiança dada a ele pelo presidente Babá Tupinambá e a todos os artistas que, apesar das dificuldades se empenharam para que o projeto “A Poética do Imaginário Caboclo”, fosse realizado com sucesso.

