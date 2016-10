CAPRICHOSO E GARANTIDO FAZEM FESTA PARA A GAROTADA

Os bumbás de Parintins prestam homenagens neste Dia das Crianças.

O Caprichosinho chegou para anunciar o Dia das Crianças com a volta da tradicional Tarde Alegre nesta quarta-feira, 12 de outubro, no curral Zeca Xibelão, em Parintins.

Conforme o planejamento, a festa é voltada ao público de 0 a 12 anos, com início às 16h e término às 19h. O sócio e fundador da Tarde Alegre Infantil, Walter Lobato, aceitou o convite do presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá, para voltar a realizar o evento tradicional no Dia das Crianças.

A organização geral informa que as crianças devem comparecer acompanhadas dos pais ou responsáveis, vestidos com as cores tradicionais do Boi Caprichoso, azul e branco. As primeiras duas mil crianças a chegarem ao curral Zeca Xibelão, receberão senhas para ter direito a ganhar brinquedo. A programação cultural terá diversas atrações e atividades desenvolvidas com instituições parceiras. Para a diversão da criançada, serão instalados brinquedos dentro do curral Zeca Xibelão.

Garantido fará programação especial no Dia das Crianças

O Curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido), em Parintins, será transformado, no próximo dia 12 de outubro, a partir das 16h, num parque de diversões para receber as crianças do projeto social da Universidade do Folclore do Garantido – Centro Educacional “Paulinho Faria”, que terão uma programação especial pela passagem do Dia das Crianças.

O evento, que acontece pelo terceiro ano consecutivo nessa gestão, está sob a coordenação do setor social do bumbá, juntamente com a equipe técnica da Universidade do Folclore.

A programação da Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido, pela passagem do “Dia das Crianças”, terá distribuição de brinquedos, guloseimas, show de palhaço, exibição de filmes, jogos de vídeo game, apresentação de capoeira e dança, além de brincadeiras diversas.

“A ação faz parte do calendário de eventos do vermelho e branco, que todos os anos, celebra o Dia das Crianças com uma programação especial e esse ano não será diferente”, explicou Adelson Albuquerque, presidente do bumbá encarnado.

