A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, em nome do presidente Babá Tupinambá, e do vice-presidente Jender Lobato, manifesta pesar pela morte do sócio fundador Armando Henrique de Lima, conhecido como Ganso, ocorrida em Itacoatiara, na manhã desta segunda-feira, 19 de setembro.

A diretoria do Boi Caprichoso presta solidariedade à toda família neste momento de dor pela perda do membro da Turma do Canto, da Rua Rio Branco, centro de Parintins. Armando Ganso concorreu na eleição do Boi Caprichoso 2016 como candidato a vice-presidente na chapa 2.

Assessoria de Imprensa-Boi Caprichoso