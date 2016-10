Caprichoso comemora seus 103 anos com festa em homenagem aos 164 anos de Parintins

Na grande festa, serão apresentados os novos itens para o festival 2017.

A diretoria da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso resolveu adiantar as comemorações de aniversário do Touro Negro das Américas que seria dia 20, para sábado, 15 de outubro, junto com o aniversário de Parintins, no Curral Zeca Xibelão. A festa de comemoração dos 103 anos do Bumbá Azul e Branco será marcada também pelo anúncio dos novos itens individuais, Cunhã-Poranga, Sinhazinha da Fazenda, Porta Estandarte e Apresentador.

De acordo com o presidente, Babá Tupinambá, “cada administração tem uma maneira de escolher seus itens, seja através de concurso ou indicação, optamos pela indicação. Foram estudados vários nomes até chegar primeiramente ao Alexandre (tripa) e ao Pizza (pajé). Agora, a diretoria junto com o Conselho de Arte avaliaram vários nomes e no sábado serão anunciados mais três itens individuais”. Ele também falou em mais mudanças para os demais segmentos azulados.

Sobre as mudanças, o presidente do Conselho de Arte, Erick Nakanome comenta que “o Boi Caprichoso está buscando uma renovação, afinando os diversos setores. Vimos que uma das nossas fragilidades é o Bloco B (itens individuais), então o boi está buscando reinventar os seus itens. Esses são os primeiros passos para um caminho vitorioso”.

Para Tupinambá, “se vamos acertar, ou não, só o tempo dirá, mas tudo que estamos fazendo é pensando no melhor para o Boi Caprichoso. Temos que dar oportunidade para novas pessoas. Desde que assumimos a administração do Bumbá, algumas mudanças já aconteceram: como a diminuição dos integrantes do Conselho de Arte, de 21 pessoas para somente cinco pessoas, fora o presidente e o vice. Depois foram apresentados dois novos itens individuais, Alexandre Azevedo (tripa) e Neto Simões (pajé)”.

Babá espera que “os sócios e os torcedores entendam que a nova diretoria do Caprichoso está querendo fazer o melhor para levar para a arena um boi grandioso, um boi que volte a nos emocionar e, acima de tudo, um boi vencedor”.

“Graças a Deus, os sócios e os torcedores aprovaram o tema e a apresentação dos dois novos itens (tripa e pajé), sei que nunca vamos agradar a todos, mas estamos buscando um novo ciclo dentro do Boi Caprichoso. Esperamos que os novos itens anunciados no sábado recebam o mesmo apoio dos sócios e torcedores”, finalizou o Presidente Azulado.

Kedson Silva/JI

Fotos: Divulgação Caprichoso

