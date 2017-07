CAPRICHOSO CAMPEÃO 2017

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, acompanhado por uma multidão levando o troféu para o Curral Zeca Xibelão.

Com o tema “A Poética do Imaginário Caboclo”, o Caprichoso venceu a tradicional disputa na Ilha de Parintins.

O bumbá das cores azul e branco venceu as três noites de apresentação, alcançando um total de 1257,9 pontos contra 1255,5 pontos do Garantido. Na primeira noite, sexta (30), Caprichoso fez 419,1 pontos e Garantido 417,6 pontos. Na segunda noite, sábado (1º), Caprichoso fez 419,1 pontos e Garantido 419,0 pontos; e na terceira e última noite, ontem, domingo (2), Caprichoso fez 419,7 pontos e Garantido 418,9 pontos.

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, comemorou a vitória e justificou a conquista em mudanças feitas por ele na agremiação folclórica. “Eu choro de alegria, por toda a injustiça que passamos. Muita gente se julga ser Caprichoso, mas torce contra o boi. E nós não precisamos falar mal de ninguém”, disse.

“Essa vitória reafirma a união que existe hoje no Caprichoso. O nosso boi é a família, sangue do nosso sangue. Ninguém vai prejudicar nenhum item ou o boi Caprichoso. Todas as mudanças que fizemos foram para o bem, não para denegrir a imagem de ninguém. Dedico essa vitória a todas as pessoas envolvidas com o boi e prometo também o bicampeonato”, completou Babá.

Carlos Frazão/JI

Foto: Hamilton Bahia/JI

