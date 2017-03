Caprichoso anuncia time de Artistas para o Festival 2017

O grupo de artistas do Boi Caprichoso para o Festival 2017, foi apresentado na terça-feira (21) no Centro de Criação “Odineá Andrade. No quadro estão Ozéas Bentes, Junior de Souza, Márcio Gonçalves, Algles Ferreira, Juscelino Ribeiro, Ferdinando Carivardo, Glaucivan Silva, Kenedy Prata e Nei Meireles.

O Presidente Babá Tupinambá, dialogou com os artistas, apresentou o novo formato da administração, destacou os investimentos de humanização nos galpões, enfatizou que a segurança será primordial e assumiu o compromisso de regularizar os pagamentos em atraso e mantê-los em dia.

Um boi organizado, planejado e com 80% de material de arena comprado foi ressaltado pelo Presidente. “Temos três metas, a primeira é ganhar o festival, fazer um boi majestoso e pagar nossos artistas. Vou dar condições para que tudo isso seja realidade”, disse Tupinambá. O projeto de arena foi repassado aos artistas que tem a missão de dar vida aos módulos alegóricos para as noites de apresentação.

O Presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, provocou os artistas a criar um novo Festival. “Nos surpreendam com suas criações. Sejamos o novo, o ousado, afinal o Festival de Parintins é o selo de qualidade para o crescimento do artista”, desafiou.

A técnica e a estética das alegorias vão ganhar maior investimento assegura o diretor de alegorias Junior de Souza. Segundo ele foram cinco meses de criação que agora ganha a genialidade dos artistas. “Desde outubro de 2016 trabalhamos essa nova engenharia artística. Queremos chegar ao boi profissional e vai funcionar porque temos artistas habilidosos e geniais”, destacou. O diretor disse que os books entregues aos artistas inclui estrutura, suporte alegórico, desenho, planta baixa, posicionamento no bumbódromo até a evolução.

O artista Kenedy Prata que está de volta disse que as ideias estão fervendo. “Agradeço ao Presidente a oportunidade de voltar ao Caprichoso e poder contribuir com esse grande projeto. No Rio de Janeiro, nossa equipe concebeu um projeto que será realizado aqui em Parintins”, adiantou.

O artista Márcio Gonçalves que compõe o quadro artístico do Caprichoso, disse que está com as baterias carregadas, depois de um grande espetáculo no carnaval de São Paulo. “Estou feliz com a nova proposta do Caprichoso, vejo um boi profissional, dinâmico e renovado”, parabenizou.

Josene Araújo

Assessoria de Imprensa Boi Caprichoso

Comentários

comentários