Caprichoso anuncia calendário de pagamento para artistas

O presidente do Boi Caprichoso, Babá Tupinambá anunciou hoje o calendário de planejamento para pagamento aos artistas que cobram o débito deixado pela ex-administração.

De acordo com o presidente, o acordo com os artistas era de efetuar o pagamento no mês de junho. Mas, para evitar atrasos e evitar que o boi paralise ele antecipou o pagamento para a segunda quinzena do mês de março.

De acordo com o planejamento será efetuado 15% no mês de março e 15% em junho.

“Alteramos nosso planejamento, então todos que trabalharam serão convocados para receber”, anunciou.

O diretor financeiro Adelino Aguiar, informou que a folha gira em torno de R$ 250 mil para amortizar a dívida com os trabalhadores do festival de 2016.

Quanto aos recursos ele confirmou que houve o repasse de R$ 700 mil da empresa “Rede” e R$ 600 mil do Bradesco. Ele acrescenta que houveram descontos de impostos e a comissão da empresa captadora de recursos.

De acordo com o presidente os recursos foram designados para as compras do boi de arena que começaram a chegar a Parintins e sanar as contas com pessoal e energia.

“Estamos nos preparando para o festival, cola, isopor, tecidos já estão chegando a Parintins, Antecipamos as compras pra que os artistas comecem a trabalhar com tudo organizado”, ressaltou.

Josene Araujo

