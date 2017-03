“Caprichoso acertou em gravar seu DVD”, diz prefeito Bi Garcia

O prefeito Bi Garcia que prestigiou o evento, parabenizou a diretoria azulada pelo belíssimo espetáculo e destacou que “eu não tenho dúvida que o boi Caprichoso acertou em fazer a gravação do seu DVD, sendo esse mais um evento cultural que atraiu turista e movimentou a economia do município, além de ser a grande arrancada para esse que vai ser sem dúvida nenhuma, o maior festival folclórico da história de Parintins”.



Novo Curral Zeca Xibelão, completamente lotado

O dia a dia do caboclo, assim como seu imaginário de mitos e lendas em meio a rio, lagos e florestas foi a temática regional apresentada no espetáculo de gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo” do boi Caprichoso, na noite de sábado, 25, no curral Zeca Xibelão.

Nas apresentações, com fantasias e coreografias surpreendentes, o Corpo de Dança, CDC, DCC e Troup Caprichoso levaram a galera ao delírio.

A apresentação dos alunos da Escolinha de Arte do bumbá e do balé do Liceu de Artes Claudio Santoro ganhou destaque na apresentação, assim como, em momento de emoção, que contou com a participação do ex-apresentador, Pop da Selva Arlindo Júnior, cantando a toada “Amazônia Catedral Verde” o Coral em LIBRAS também do Liceu de Arte, arrancou aplausos do público azulado.

A aparição e performance dos itens individuais, entre os quais a cunhã-poranga Marciele Albuquerque, porta estandarte Taynessa Brasil, sinhazinha Valentina Cid que adentrou o palco de apresentação acompanhada da mãe, ex-sinhazinha Karina Cid, rainha do folclore Brena Dianná Modesto, pajé Neto Simões e do tripa do Boi Caprichoso Alexandre Azevedo foram um show a parte, sendo ovacionados pela nação azul e branca que compareceu em massa no evento.

Pelo lado musical, a gravação contou com o ritmo da Marujada de Guerra e a participação do levantador de toadas David Assayag, do apresentador Edmundo Oran, do amo do boi Prince do Caprichoso e da banda oficial do bumbá.

Com participação importante, as torcidas oficiais FAB e Raça Azul transformaram a arena do curral em cenário, apresentando adereços caboclos, além de vibrar e interagir com o público a todo momento.

Para o presidente Babá Tupinambá, “graças a Deus deu tudo certo. Ver esse curral superlotado é emocionante. Acredito que conseguimos resgatar a autoestima do torcedor, do sócio e estamos confiante que vamos fazer esse boi campeão esse ano”.

