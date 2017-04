CAPRICHOSO ABRE OFICIALMENTE TEMPORADA 2017

Presidente Babá Tupinambá e vice Jender Lobato

A Nação Azul e Branca mais uma vez esteve em festa no curral Zeca Xibelão nesse final de semana. Dessa vez, em decorrência das festas de lançamento do CD duplo “A Poética do Imaginário Caboclo”, Boi de Rua e primeiro ensaio da Marujada de Guerra, abrindo oficialmente a temporada do Boi Caprichoso em 2017, rumo a disputa do 52º Festival Folclórico de Parintins que acontece na arena do bumbódromo, nos dias 31 de junho, 01 e 02 de julho.

Lançamento do CD duplo

Programados dentro da “Semana Azul”, a festa de lançamento do CD duplo foi realizado no sábado, 22, e contou com uma mega estrutura de som, palco e iluminação, além da participação da Marujada de Guerra, torcidas oficiais (FAB e Raça Azul), grupos de dança (Troup, CDC), levantador de toadas (David Assayag), apresentador (Edmundo Oran), amo (Prince do Boi), cunhã-poranga (Marciele Albuquerque), porta-estandarte (Taynessa Brasil), sinhazinha (Valentina Cid), pajé (Neto Simões) e do tripa oficial (Alexandre Azevedo) no evento.

Boi de Rua e Ensaio Oficial

O Boi Caprichoso junto com a massa azulada encerraram a ‘Semana Azul’ no domingo, 23, revivendo a tradição do ‘Boi de Rua’, saindo da praça da Catedral e percorrendo a Avenida Amazonas e a Rua Gomes de Castro com chegada no curral Zeca Xibelão, onde aconteceu o primeiro ensaio oficial do bumbá.

O presidente Babá Tupinambá destacou que “graças a Deus está dando tudo certo. Só estamos seguindo um planejamento que fizemos ainda em 2016 junto com o Conselho de Arte, apresentando um boi que fique perto e proporcione cada vez mais alegria aos sócios e torcedores”.

“Esse é o início de uma temporada que vai terminar com a apresentação na arena do bumbódromo de um projeto grandioso, bonito, ousado e inovador. Estamos trabalhando nos detalhes para que o projeto transcorra e seja executado dentro do planejado, dando ainda mais alegria a toda essa galera maravilhosa, com o título de campeão”, finalizou o presidente azulado.

Saída da Porta-Estandarte

Na manhã desta segunda-feira, 24, o presidente do Boi da Francesa e do Palmares anunciou a saída da porta-estandarte Taynessa Brasil do posto. Sobre a nova substituta para carregar o Pavilhão azulado, Babá disse que “estamos recebendo opções de vários nomes para o cargo e estamos analisando cada um deles, para logo-logo apresentarmos o novo item oficial”.

Kedson Silva/JI

Foto: Riso Alencar (Assessoria Caprichoso)

