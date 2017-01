Capitão da PM oferece dinheiro e até jantar romântico por pistas sobre Brayan Bremer

Fugitivo ficou conhecido ao postar foto depois de sair do Ipat

Uma recompensa em dinheiro está sendo oferecida a quem tiver informações que levem a recaptura do foragido Brayan Bremer Quintelo Mota, de 24 anos. Fugitivo do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), desde o dia 1º, Bryan ficou famoso nas redes sociais após postar uma foto juntamente com outro fugitivo, Gledson Thiago Castro de Oliveira, que já foi recapturado pela Polícia Militar. Os dois comiam jaca no meio da mata e comemoravam a fuga ocorrida durante a rebelião no presídio.

A recompensa é oferecida pela página no Facebook do comandante da 2º Companhia Iterativa Comunitária (Cicom), capitão Alberto Neto. Além do prêmio em dinheiro, quem indicar o paradeiro do fugitivo ganhará também um jantar para casal num restaurante da cidade e poderá participar de um stand de tiro indoor.

Brayan é um dos 225 presos que fugiram do sistema prisional no primeiro dia do ano. Até a manhã de sexta-feira, apenas 77 haviam sido recapturados. Entre os fugitivos há pistoleiros de facção criminosa, maníacos homofóbicos e até ‘fujões profissionais’.

O capitão explicou que o valor ainda está sendo visto com parceiros e seguidores da página. Ele disse ainda que escolheu oferecer a recomensa por Bryan por causa da atuação dele nas redes sociais.

“A recompensa é pelo Brayan porque é ele quem está utilizando as redes sociais e é conhecido por quem utiliza o facebook por conta dos posts, então acredito que será mais fácil incentivar as pessoas a colaborarem”, explicou. Brayan Bremer se tornou ‘famoso’ na internet, virou meme e ganhou até um jogo para celulares Android.

De acordo com o policial, a iniciativa é uma forma de incentivar á população a interagir com a Polícia. “Na constituição diz que a segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos, então essa é uma maneira de fazer as pessoas interagirem com a Polícia e ajudar a recapturar os foragidos”, contou.

Segundo a Polícia, o último endereço registrado de Bryan é Rua Visconde Jequitinhonha, Nº 775, Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com a página, a identidade de quem passar informações para a Polícia será mantida em sigilo. As denúncias poderãm ser feitas através das mensagens inbox na página ou pelo WhatsApp 99300-5175.

Rita Ferreira/ACRITICA/Manaus (AM)

