CAPITANIA ALERTA SOBRE PREVISÃO DE GRANDE CHEIA NA REGIÃO

Agente Fluvial de Parintins, capitão-tenente Marcelo Barrios Lucio.

A subida considerável, nos últimos meses, do nível das águas do Rio Amazonas já é comparada às grandes cheias de 2009, 2012 e 2014 na região. A informação é do Agente Fluvial de Parintins, capitão-tenente Marcelo Barrios Lucio.

Marcelo Barrios afirma que hoje a régua pluviométrica marca quase 7 metros. Segundo ele, a Capitania está acompanhando a subida do nível do Rio através dessa régua pluviométrica instalada no trapiche da Cidade Garantido e alerta que, possivelmente, Parintins terá outra grande cheia. “Comparando aos anos anteriores, com relação aos níveis de 2009, 2012 e 2014, os registros estão dentro das margens das grandes enchentes. Se continuar dessa forma que está indo, já é um alerta que provavelmente vamos ter uma cheia considerável esse ano”, previne.

O Agente da Capitania informou que “no início, a régua que mede diariamente o regime de subida do nível do rio, apresentava, uma subida de 5 a 10 cm, nos últimos meses, está subindo diariamente entre 10 e 15 cm e já se pode considerar outra grande cheia”.

Por prevenção, Barrios pede às pessoas que residem e produzem nas áreas de várzeas que “se previnam e façam um plano para antecipar a retirada de seus animais e até a locomoção das pessoas desses lugares que vão ao fundo para áreas de terra firme, já que há essa previsão. Tem que haver uma precaução, um plano, para não serem pegos de surpresa”.

Preocupado com o alerta, o vereador Tião Teixeira (PTB) apresentou na Câmara Municipal, requerimento direcionado à Prefeitura para traçar um “Plano de Trabalho para Desenvolvimento de Ações Preventivas, Emergenciais e de Ajuda para Enfrentamento a Enchente”.

De acordo com o vereador, “a nossa preocupação é motivada pelas estimativas da Capitania dos Portos, por meio do comandante, capitão-tenente Marcelo Barrios, de que o município pode sofrer novamente os impactos de uma grande cheia igual às ocorridas nos anos de 2012 e 2014”.

Kedson Silva/JI

Fotos: Arquivo JI

