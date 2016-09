Tweet no Twitter

Os cinco candidatos a prefeito de Parintins tiveram suas candidaturas deferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) nesta quinta-feira, dia 1º de setembro. O deferimento foi dado após o surgimento da informação de que apenas um candidato estaria apto a concorrer no pleito a ser realizado em outubro.

A publicação da lista dos deferimentos das candidaturas foi feita no portal eletrônico de divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Assim, Adson Ribeiro (Rede), Bi Garcia (PSDB), Márcia Baranda (PMDB), Maria Altair (PSOL) e Messias Cursino (PDT) estão aptos para disputar o cargo de prefeito.

Em contato com a reportagem, o candidato a prefeito Bi Garcia disse que foram divulgadas informações infundadas de que apenas um dos cinco candidatos estaria com sua candidatura regular. Para Garcia, a divulgação dessa informação foi feita de maneira tendenciosa. “Adversários usaram de maldade quando as candidaturas ainda estavam sendo avaliadas. Hoje todos estão aptos”, garantiu.

Com a confirmação de que as candidaturas majoritárias de cinco coligações foram deferidas, todos os candidatos a prefeito continuam, sem nenhum empecilho, suas agendas de campanha com caminhadas, comícios, reuniões e panfletagens.

Da redação JI