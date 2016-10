Tweet no Twitter

O candidato à prefeitura de Parintins, Bi Garcia (PSDB) votou por volta das 10h, deste domingo (2), na seção 28, zona 4, na Escola Estadual Ana Rita de Freitas, no beco São Benedito, no bairro de mesmo nome.

O prefeiturável, que aguardou na fila para confirmar seu voto, está confiante em uma vitória consagradora.

“Já fiz minha parte na festa da democracia. Espero que a população tenha compreendido o nosso plano de governo e que a gente consiga uma vitória consagradora”, comentou.

Em seguida, Garcia acompanhou o candidato a vice-prefeito, Tony Medeiros (PSL), na zona 4, seção 147, na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), rodovia Odovaldo Novo, bairro Djard Vieira, para também votar.

Após os candidatos exercerem a cidadania, eles visitaram todas as seções da cidade.

Bi Garcia e Tony Medeiros vão acompanhar a apuração no comitê da campanha, localizado no Planeta Boi, bairro São José. Após o resultado da eleição, os candidatos receberão a imprensa para uma coletiva no comitê.

Camisas amarelas

Assim como no Festival Folclórico de Parintins que a população se veste de azul e vermelho em alusão aos bois bumbás, apoiadores de Garcia vestiram camisas amarelas neste domingo para votar.

