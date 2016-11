CANDIDATAS À RAINHA DO GUARANÁ FAZEM ENSAIO FOTOGRÁFICO NA AMBEV

Ensaios fotográficos, entrevistas fazem parte da programação das candidatas ao título de Rainha do Guaraná 2016. As candidatas estiveram na Fazenda Santa Helena da AMBEV, onde realizaram o ensaio. O concurso acontece na primeira noite da Festa do Guaraná, 25 de novembro.

MAUÉS EM CONTAGEM REGRESSIVA PARA A 37ª FESTA DO GUARANÁ.

O município de Maués está em contagem regressiva para a 37ª Festa do Guaraná. A Festa acontece nos dias 25, 26 e 27 de novembro. As atrações nacionais estão definidas. O cantor Léo Magalhães fará o show de sábado( 26/11).Domingo( 27) será a vez de Gustavo Lima aquecer a festa.

A empresa M1 Eventos está cuidando de toda a logística do mega evento que espera cerca de 40 mil visitantes durante os três dias.

A Festa está sendo realizada pela Prefeitura com patrocínio da AMBEV, Governo do Estado e Ministério da Cultura.

Produtores de Maués participam da 4ª Feira de Agronegócio

A realização da 4ª edição da Feira de Agronegócio está definida para acontecer no período de 25 a 27 de novembro durante a 37ª Festa do Guaraná. O coordenador da Feira, Bruno Negreiros, afirma que todos os detalhes estão sendo definidos. Empresários, associações e produtores de guaraná confirmaram presença no evento considerado a vitrine de negócios. Os stands serão montados na Avenida Dr. Pereira Barreto, a exemplo dos anos anteriores.

Segundo Negreiros, entre tantos produtos será possível comercializar mel de abelha, frutas, hortaliças, artesanatos.A Feira foi criada em 2013 na administração do prefeito Pe. Carlos Góes,coordenado pela Sepror/Maués.

