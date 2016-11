CANDIDATAS A RAINHA DO GUARANÁ 2016 SERÃO APRESENTADAS NESTA SEXTA

Tweet no Twitter

Oito belas mulheres serão apresentadas às 9:00h no Museu do Homem.

A 37ª Festa do Guaraná começa oficialmente nesta sexta-feira, 11/11 com a apresentação das candidatas a Rainha do Guaraná.

A coordenadora do concurso Cimara Barbosa confirmou que está definida a ordem de apresentação das candidatas.

1ª Ilha de Vera Cruz e zona rural

2ª Maresia e Santa Tereza

3ª Bairro Mario Fonseca

4ª Bairro Éden e Donga Michiles

5ª Bairro Senador José Esteves

6ª Centro

7ª Bairro Ramalho Jr

8ª Bairro Santa Luzia e São Domingos.

As candidatas já estão realizando os ensaios para a disputa que acontece na noite de abertura da Festa do Guaraná, 25 de novembro. A Rainha 2015 Taynesse, também estará presente no evento.

Ascom/Maués

