Campeões Sul-americanos recebem troféus pela conquista do título 2016

O confronto do final de semana no Estádio Tupy Cantanhede entre o campeão parintinense, Sul América contra um selecionado da cidade de Terra Santa/PA terminou empatado em 0 a 0. O jogo interestadual foi marcado para a equipe paraense entregar faixa ao campeão parintinense 2016.

Além da faixa ao clube, jogadores, diretória e comissão técnica do leão azul receberam homenagens e troféus pela conquista do título. O jogador e um dos responsáveis da formação da equipe, Socoró diz que “esse foi um campeonato onde ninguém ganhou nada para jogar no Sul América. Então essa é uma forma que achamos para agradecer o empenho em campo dos jogadores e fora de Campo, pela comissão técnica e diretores”.

Sobre o jogo, o atacante comentou que “fizemos uma boa partida, queríamos coroar esse dia de confraternização com uma vitória, mas ela não veio. O empate também foi um grande resultante pois estavamos jogando com uma grande equipe paraense”.

Segundo o capitão do Leão Azul, Bruno Melo, “o selecionado de Terra Santa nos fez essa visita aqui em Parintins e agora dia 27 de janeiro vamos fazer um novo confronto, dessa vez, em Terra Santa”.

O campeão parintinense disse que, o Sul América também foi convidado para entrega a faixa de campeão à equipe do Remo da cidade de Juruti/PA, mas ainda não existe dia confirmado. “Vamos fazer esses jogos de confraternização em cidades vizinhas para levar o nome do Sul América e de Parintins para outras cidades, fortalecendo e ajudando a reerguer o futebol parintinense”, destacou o Bruno Melo.

Kedson Silva/JI

Comentários

comentários