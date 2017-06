Campeões do Polo III recebem medalhas e homenagens no CETI

Os alunos atletas e professores que fizeram parte da delegação parintinense campeões da última edição do Polo III realizado na cidade de Boa Vista do Ramos no mês passado, receberam suas medalhas douradas e homenagens durante uma cerimônia festiva que aconteceu no Centro Educacional de Tempo Integral, CETI Gláucio Gonçalves, nesta sexta-feira, 02.

A homenagem contou com apresentações culturais das escolas vencedoras, com destaque para a participação da fanfarra Águia do Norte do CETI, além da entrega das medalhas a delegação campeã feita pelo prefeito Bi Garcia, pelo vice Tony Medeiros, secretário municipal João Costa, presidente da Câmara Municipal Maildson Fonseca, vereador Telo Pinto, coordenadora da Seduc Odnéa Garcia, coordenador de Esporte e Lazer Jamil Medeiros, coordenadora de Incentivo ao Esporte e Promoção Social Valdete Pimentel, além das gestores Irmã Iracema do Colégio Nossa Senhora do Carmo que representou os gestores da rede estadual e da gestora representante municipal Raimunda Malta da Escola Beatriz Maranhão.

O prefeito Bi Garcia parabenizou todos que fazem o esporte no município e disse que “o momento é de festejar mais essa conquista. A Prefeitura deu um apoio importante e vamos procurar incentivar cada vez mais o esporte, independente de serem atletas das redes municipal, estadual ou federal, vamos estar sempre apoiando o que for de Parintins”.

o vice-prefeito Tony Medeiros com o Coordenador de Esportes, Jamil Medeiros.

Para a coordenadora do evento Odnéa Garcia, “quero agradecer a todas as pessoas que estiveram de mãos dadas conosco ajudando de forma direta ou indireta nessa nona conquista, em especial ao prefeito Bi Garcia que tanto colaborou para que nós pudéssemos viajar até Boa Vista do Ramos e voltarmos com esse resultado positivo nos jogos”.

Segundo ela, “é mais que justa estarmos fazendo essa homenagem para os nossos atletas e professores em reconhecimento ao carinho, esforço e respeito por tudo que eles fizeram e trouxeram de bom para as nossas escolas e para a nossa cidade”.

O campeão infantil de xadrez Pedro Lima, que entregou uma medalha em agradecimento ao prefeito Bi Garcia, comentou “estar muito feliz pela conquista e pela honraria de poder entregar uma medalha ao prefeito”.

Kedson Silva/JI

