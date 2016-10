“Lei Seca” começa a vigorar a partir das 18h de hoje, até às 23h de domingo.

Distribuição de santinhos, bandeirada, caminhadas, carros com sonorização em prol das candidaturas são atividades que candidatos e apoiadores podem realizar até este sábado, 1¤ de outubro. A informação é do técnico judiciário do Cartório da 4ª Zona Eleitoral de Parintins, Marivaldo Chaves, “estas atividades podem ser feitas até às 22h de sábado, véspera das eleições”.

Marivaldo comenta que “na quinta-feira, 29, encerrou a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, assim como propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagens de sonorização fixa”.

Denúncias

O Técnico Judiciário diz que sobre as denúncias, existe uma equipe de apoio nas investigações junto com a Polícia Federal. “Já contamos com apoio da Polícia Federal e estamos em campo com as equipes de fiscalização tanto na parte terrestre, como na parte fluvial e as denúncias estão sendo feitas pelo disk denúncia da 4ª Zona Eleitoral, através do WhatSApp (92) 99131-1511. Estamos apurando todas as irregularidades possíveis cometidas por candidatos ou por eleitores”, adverte.

Ele manifesta que a compra de votos, distribuição de brindes ou algumas coisas nesse sentido para que os eleitores sejam induzidos a votar em certos candidatos, são as denúncias mais frequentes através de vídeos e imagens. “Como existe essa demanda muito grande de denúncias de irregularidades, as investigações estão sendo feitas via Ministério Público com apoio da Polícia Federal que está trabalhando na cidade”.

Kedson Silva/JI

Parintins ganha mais 2.815 eleitores em quatro anos

A eleição municipal desse ano, em Parintins, ganhou quase três mil eleitores em relação à eleição de 2012. De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, em 2012, Parintins tinha 61.230 eleitores. Hoje esse número e de 64.045 pessoas aptas a votar. Deste total, 47.856, 75%, votam na cidade e 16.189, 20%, no interior. O crescimento registrado nos quatro anos que separaram as eleições municipais de 2012 e 2016 foi de 2.815 eleitores.

O número atual coloca Parintins como segundo Colégio Eleitoraldo Estado do Amazonas, perdendo apenas para a Capital Manaus.

Segundo o técnico judiciário, Marivaldo Chaves, serão cedidas para o TRE, 61 escolas das redes Estadual e Municipal de ensino foram cedidas pelo TRE, sendo 25 na zona urbana e 36 na zona rural.

De acordo com Marivaldo, “no município serão disponibilizados 223 urnas eletrônicas, sendo 164 na zona urbana e 59 para a zona rural”. Ele comentou ainda que 868 pessoas vão atuar como mesários, sendo 636 na zona urbana e 232 no interior.

Desde a manhã desta sexta-feira, 30, as urnas eletrônicas estão sendo instaladas nos locais de votação. Esta operação dos técnicos do TRE deve terminar por todo o sábado.

(Kedson Silva/JI)

Venda de bebidas alcóolicas está proibida a partir das 18h de sábado

O descumprimento da determinação caracterizará a prática do crime de desobediência, previsto no artigo 347 do código eleitoral brasileiro (Foto: Michael Dantas)

Portaria assinada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Yêdo Simões de Oliveira, e pelo Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos públicos das 18h de sábado (1º) às 23h do domingo (2).

A ‘Lei Seca’, estabelecida todos os anos para um melhor andamento das eleições, foi determinada hoje. Na portaria, Yêdo e Sérgio Fontes consideram que “o voto consciente deve prevalecer em prol do fortalecimento do processo democrático, sendo certo que a bebida alcoólica, embora tenha consumo liberado em nossa sociedade, afeta a capacidade de discernimento do ser humano”.

De acordo com a portaria, o descumprimento da determinação caracterizará a prática do crime de desobediência, previsto no artigo 347 do código eleitoral brasileiro (Lei nº 4.737/1965).

acritica.com

Manaus (AM)

