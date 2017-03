Campanha antirrábica em Parintins imunizará 16 mil animais

Tweet no Twitter

A Secretaria de Saúde de Parintins promove a partir desta quarta-feira (29) campanha antirrábica com meta de imunizar 16 mil animais, sendo 13 mil cachorros e 3 mil gatos. A campanha começa pelo bairro de Santa Clara, percorrerá todas os bairros, assim como a zona rural do município. A gerente da Vigilância em Saúde Claudia Ramos e coordenadora de zoonoses, Cláudia Ramos reuniram com os vacinadores finalizando capacitação para os profissionais.

Segundo a coordenadora do setor de zoonoses, Claudia Ramos, serão dez vacinadores divididos em cinco equipes com meta preestabelecidas. Ela orienta que animais domésticos a partir de três meses podem receber as doses. “Começaremos pela Santa Clara ao Vila Cristina, incluindo também Macurani, Aninga e Parananema”, destacou.

Gerente da Vigilância em Saúde, Elaine Pires afirma que serão 40 dias de trabalho orientando a população a atender bem aos vacinadores. “A campanha está pronta. Nossos agentes estarão identificados para entrar nas residências e realizar esse importante trabalho”, garantiu. Não há casos recentes de raiva na região Norte do país.

