Caminhada destaca importância da inclusão social de crianças autistas

Com o intuito de conscientizar a população a lutar contra o preconceito ao autista, a Prefeitura de Parintins realizou neste sábado, 1º de abril, uma grande caminhada em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 02. A caminhada iniciou na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo e seguiu até a Praça dos Bois com a presença do prefeito Bi Garcia, secretários municipais, vereadores, profissionais da educação e saúde, e sociedade em geral.

Faixas e cartazes com mensagens contra o preconceito foram ostentadas por crianças autistas durante todo o percurso. A caminhada faz parte da Semana de Conscientização do Autismo, organizada pela Secretaria Municipal de Educação, através da Coordenação de Educação Inclusiva.

O Bi Garcia salienta que a caminhada evidencia toda a importância que as crianças com autismo têm. “Essa caminhada serve para chamar a atenção da sociedade com relação a esse carinho e o compromisso que nós devemos ter com essas crianças portadoras de autismo, do ponto de vista que devemos ser mais solidários e poder tratar com carinho, apego e muita responsabilidade dessas crianças que são como anjos para nós”, argumenta.

A caminhada, de acordo com o secretário de Educação, João Costa, foi um momento de sensibilização da população com relação às crianças com necessidades especiais e uma demonstração de todo o empenho da administração para atendê-las. “Esse evento é uma demonstração de toda a política educacional voltada para o atendimento do aluno com deficiência, que é um dos marcos da administração do professor Bi Garcia. Hoje há um atendimento voltado para as crianças que possuem alguma necessidade especiais e vamos fortalecê-lo”, enaltece.

Para a secretária extraordinária Michele Valadares, a caminhada demonstrou que uma das maiores preocupações da Prefeitura é a inclusão social de crianças com autismo ou alguma necessidade especial. “É muito positivo a hora que reunimos muita gente, vamos para a rua e mostramos para as pessoas que existem crianças diferentes. Assim como todos nós, todas as crianças que estão nas escolas são diferentes. O autista e as crianças com necessidades especiais têm que estar junto com todo mundo”, frisa Michele Valadares.

Após a caminhada, foi realizado um momento de socialização na Praça dos Bois, onde todos os presentes deram um abraço coletivo nas crianças autistas que soltaram balões azuis no céu em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

SECOM PARINTINS

