Câmara vai votar afastamento de Carbrás segunda(17); requerimento foi aprovado

Presidente da Câmara, Everaldo Batista, não colocou requerimento em votação

Confusão e bate boca no final da manhã desta terça-feira (11) na sessão da Câmara de Parintins ( a 325 quilômetros de Manaus). O requerimento que pede o afastamento do prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrás (PSD) foi aprovado, mas o presidente da Casa, Everaldo Batista (PROS), não colocou para ser votado em plenário. O pedido é para o afastamento do prefeito e do vice Carmona Filho (PMDB), e a partir do ato, instala-se a Comissão Processante. O objetivo é apurar a denuncia de fraudes em licitações na administração pública.

Everaldo disse que cumpria o regimento interno da Câmara, mas foi contestado pela maioria dos parlamentares. Na sessão de hoje, dos 11 vereadores da casa, somente a Karine Brito estava ausente, por motivo de saúde.

O ex-presidente do Poder Legislativo, Rildo Maia, afirmou que se Everaldo não colocasse o requerimento para ser votado, poderia comprometer até mesmo o seu mandato a frente da Câmara. Maia disse que Carbrás cometeu crime de responsabilidade, de acordo com a Lei 201 de 1967.

Quem mais questionou o ato do presidente foi Juliano Preto Velho. Ray Cardoso Cabeça, autor do requerimento, bateu boca, por várias vezes com Batista. O presidente da Casa é o presidente aliado do prefeito, Alexandre da Carbrás. O prefeito não tem mais a maioria dos votos na Câmara. Nem líder do governo Carbrás não tem mais no parlamento.

“O regimento da Câmara diz que de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator”, afirmou o vereador Juliano Preto Velho.

“A leitura é na sessão seguinte. Vou colocar para ser votado o requerimento do vereador Cabeça, na segunda-feira (17). Nesta quarta-feira (12) seria dia de sessão, mas é feriado nacional. A estratégia do presidente aliado do prefeito, é conseguir mais tempo para nova investida do prefeito. Nos bastidores circula a informação que Carbrás vai tentar um mandado de segurança para evitar o afastamento dele do cargo.

INVESTIGAÇÃO DO MP/AM

A mesma denuncia que chegou a Câmara Municipal sobre suposta fraudes em licitações públicas também foi dada entrada no Ministério Público Estadual, em Parintins. A denuncia foi formalizada pelo administrador de empresas João Bosco Farias, que apresentou uma série de documentos que comprovariam as infrações.

