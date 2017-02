Câmara Municipal de Parintins inicia trabalhos da 17ª Legislatura

A Câmara Municipal de Parintins iniciou oficialmente nesta segunda-feira, 20 de fevereiro, os trabalhos da 17ª Legislatura com a leitura da mensagem anual do Poder Executivo. O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) comandou os trabalhos em Plenário. A solenidade contou com a presença dos vereadores Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Beto Farias (PTN), Cabo Linhares (PEN), Marcos da Luz (PRB), Maria Alencar (PSD), Renei Serrão (PR), Telo Pinto (PSDB), Tião Teixeira (PTB) e Vanessa Gonçalves (PROS).

Participaram também da sessão o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), deputado David Almeida (PSD), os deputados estaduais Sabá Reis (PR), Augusto Ferraz (DEM), Francisco Souza (PSC), Cabo Maciel (PR) e Bosco Saraiva (PSDB). Autoridades civis, militares e eclesiásticas, secretários municipais, bem como familiares e amigos dos vereadores e a sociedade em geral acompanharam o evento.

Maildson Fonseca enfatizou a importância da parceria e diálogo entre a Câmara Municipal de Parintins, o Poder Executivo, o Judiciário e a Assembleia Legislativa. “Vivemos hoje um momento histórico e significativo para o desenvolvimento do nosso município, pois estamos unidos. Que Deus abençoe nossos trabalhos para que juntos possamos contribuir com a reconstrução de Parintins”, afirmou.

Durante a leitura da mensagem anual do Poder Executivo, o Prefeito de Parintins Bi Garcia destacou as metas de trabalho para o desenvolvimento do município. Garcia vai priorizar o setor primário, a educação, a saúde e a segurança pública da Ilha. Segundo ele, o objetivo em destacar o setor primário é fortalecer a economia do município e superar a crise, gerando emprego e renda. As vias públicas, afirmou Bi, também receberão os serviços de recapeamento e da operação tapa-buracos.

Garcia enfatizou ainda a revitalização do Palácio Cordovil, o qual será transformado no Museu da cidade de Parintins. “Nosso maior compromisso é reconstruir a Parintins para viver, amar e se orgulhar. É hora de fazer acontecer. Essa mensagem é sinal de nosso comprometimento e desejo de servirmos à comunidade como o primeiro dos servidores públicos, com a convicção de que o governo não é do prefeito ou dos vereadores, mas é do povo que deseja se sentir dignamente representado em suas aspirações de melhoria de vida”, enalteceu Bi Garcia.

O deputado estadual Sabá Reis destacou que esse momento evidencia o apreço, a amizade e o carinho dos parlamentares com o povo parintinense. Ele demonstrou contentamento e satisfação em retornar à sua terra natal para participar de tão importante momento. Como líder do governo, Sabá Reis também anunciou que o Estado em parceria com a Prefeitura de Parintins continuará a construção das Orlas da cidade; executará a operação tapa-buracos; investirá mais de 45 milhões de reais para o recapeamento das vias públicas; construirá duas escolas estaduais e reformará três escolas; bem como construirá a Estrada para ligar o Caburi ao Mocambo e dará total apoio ao Festival Folclórico de Parintins.

O deputado estadual David Almeida, Presidente da ALEAM, ressaltou a importância desse momento, visto que nunca na história do Estado os deputados participaram da abertura dos trabalhos legislativos de uma Câmara Municipal. Dessa forma, Almeida frisou que a ALEAM está à disposição do Legislativo Parintinense e da população em geral. “Vamos trabalhar para que possamos crescer juntos. Eu reconheço todos que me ajudaram, então eu sou grato a todos os parintinenses. Tenham em mim alguém para dar a esse povo o reconhecimento que eles precisam. Quero poder estar ao lado de todos para poder trazer investimentos”, disse.

