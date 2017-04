Câmara de Parintins rende homenagens ao Programa Educacional Bombeiro Mirim

A solenidade também rendeu homenagens ao Deputado Estadual Cabo Maciel (PR), autor do Projeto de Lei nº 206/2014, o qual instituiu o programa no Estado do Amazonas.

O Plenário da Câmara Municipal de Parintins foi palco para uma Sessão Especial em homenagem ao Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM) nesta quinta-feira, 27 de abril. A solenidade também rendeu homenagens ao Deputado Estadual Cabo Maciel (PR), autor do Projeto de Lei nº 206/2014, o qual instituiu o programa no Estado do Amazonas. O vereador Cabo Linhares (PEN) comandou a sessão, na qual estiveram presentes os vereadores, Afonso Caburi (PTB), Beto Farias (PTN), Marcos da Luz (PRB), Maildson Fonseca (PSDB), Renei Mocambo (PR), Telo Pinto (PSDB) e Tião Teixeira (PTB), bem como de autoridades militares, alunos do PROEBOM e seus familiares e da sociedade em geral.

O vereador Paulo César Linhares, autor da propositura, evidenciou a importância do PROEBOM, haja vista ajudar crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e em trabalho informal, proporcionando aos jovens condições que os auxiliem a abandonar maus hábitos e substituí-los por maneiras de agir saudável e melhor. Cabo Linhares ressaltou a atuação do Deputado Cabo Maciel na Assembleia do Estado em atenção às famílias de Parintins. “Dizer obrigado ao Corpo de Bombeiros e ao Deputado Cabo Maciel é pouco por tão importante projeto, mas quero sim agradecer a todos que trabalham incansavelmente pelo futuro da nossa nação”, afirmou.

O Prefeito em Exercício de Parintins Tony Medeiros (PSL) disse que toda e qualquer atitude cidadã é louvável. Frisou a responsabilidade do Prefeito Bi Garcia (PSDB) em contribuir com o fortalecimento do PROEBOM e declarou apoio ao Corpo de Bombeiros de Parintins.

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca enalteceu a justa homenagem ao PROEBOM e ao Deputado Estadual Cabo Maciel, autor do Projeto. Segundo Maildson, é imprescindível o Legislativo reconhecer a relevante contribuição de ambos com a formação de crianças e adolescentes de Parintins.

O homenageado, Deputado Cabo Maciel, agradeceu a propositura do vereador Paulo César Linhares e da aprovação unânime do Legislativo Parintinense. Evidenciou que o Programa Educacional Bombeiro Mirim beneficia os alunos com atividade escolar, aulas de educação física, orientação sobre salvamento, primeiros socorros, teoria de incêndio, higiene corporal, ética, cidadania, educação de trânsito, prevenção e combate ao uso de drogas. Frisou atuar no fortalecimento de programas sociais e cobrar investimentos ao reforço na segurança das fronteiras para extinguir o tráfico de drogas no Amazonas.

Durante a solenidade também foram entregues certificados aos alunos promovidos às graduações: 2º Tenente; Aspirantes; 1º, 2º e 3º Sargento e Cabo. A Tenente aluna do Bombeiro Mirim Rinara Barros destacou que o lucro da instituição pública é tornar as pessoas melhores. Disse que os valores de cidadania e civismo. “Que vossas excelências possam nos tornar visíveis em vossos projetos de gestão e administração. Nós acreditamos em vocês”, afirmou.

Também fizeram parte da mesa de trabalho o Prefeito em Exercício de Parintins Tony Medeiros; o Juiz de Direito Cível e Criminal André Luiz Nogueira; o 2º Tenente Bruno Batista, representando o 11º Batalhão Regional de Polícia Militar de Parintins; o Capitão Andrey Barbosa da Costa, Chefe de Operações do Comando de Bombeiros do Interior; do 1º Tenente do Exército Brasileiro Nilton Puentes e do 2º Tenente Francisco Amorim, Comandante da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins.

O PROEBOM é um projeto social criado com a finalidade de construir uma cultura social prevencionista e a formação de uma consciência solidária e de respeito à vida. Além disso, desenvolve ensinamentos e aprendizados práticos e teóricos das atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, de modo a reforçar a capacidade de desenvolvimento da cidadania.

Em Parintins, o Programa Educacional Bombeiro Mirim foi implantado em 2003 e em 2013 recebeu nova formatação. Trabalha com crianças e jovens de 10 a 16 anos, no contraturno do horário escolar, e tem como objetivo principal retirar as crianças da rua e da ociosidade, transformando-os em cidadãos de bem. O PROEBOM atende cerca de 60 crianças por dia e necessita de apoio e incentivo do poder público municipal, principalmente com relação à disponibilização de merenda para as crianças e remuneração aos instrutores voluntários.

