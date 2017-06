Câmara de Parintins desaprova, por unanimidade, contas de 2013 do ex-prefeito Alexandre da Carbrás

No documento enviado no mês de maio à Câmara Municipal de Parintins para análise o Tribunal de Contas do Estado recomendava aos vereadores a desaprovação das contas do Ex-prefeito Municipal.

Neste dia 22 de junho de 2017 o Poder Legislativo parintinense votou e desaprovou as contas do ex-prefeito de Parintins Carlos Alexandre Ferreira da Silva (PSD), referentes ao exercício de 2013. A sessão extraordinária foi comandada pelo Presidente Maildson Fonseca (PSDB) e contou com a presença dos vereadores Afonso Caburi (PTB), Bertoldo Pontes (PSL), Beto Farias (PTN), Cabo Linhares (PEN), Marcos da Luz (PRB), Maria Alencar (PSD), Renei Serrão (PR), Telo Pinto (PSDB), Tião Teixeira (PTB) e Vanessa Gonçalves (PROS). As contas foram desaprovadas por unanimidade.

No documento enviado no mês de maio à Câmara Municipal de Parintins para análise o Tribunal de Contas do Estado recomendava aos vereadores a desaprovação das contas do Ex-prefeito Municipal de Parintins Alexandre da Carbrás, no exercício financeiro de 2013. Alexandre da Carbrás não nomeou nenhum representante legal para apresentar defesas nem enviou documentos para se justificar. Carbrás precisava de oito votos favoráveis para conseguir aprovar as contas referentes ao ano de 2013.

De acordo com o Parecer do vereador Cabo Linhares, relator da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) recomendou a desaprovação das contas devido identificar irregularidades cometidas pelo ex-prefeito e sua equipe de trabalho. O documento diz que o ex-gestor não observou as Leis que regem os certames licitatórios e não teve compromisso com a coisa pública.

Linhares relatou que o TCE condena o ex-gestor por improbidade administrativa ao cometer irregularidades insanáveis, resultados de atos dolosos. Ao final, o Parecer do relator apontou decisão para que as contas fossem reprovadas.

O vereador Beto Farias enfatizou que todos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara foram realizados de forma isenta e imparcial. O vereador Marcos da Luz disse que a desaprovação das contas do ex-prefeito no parlamento municipal esteve de acordo com o Tribunal de Contas do Estado.

Para Telo Pinto, essa situação é lastimável, pois o ex-prefeito teve a oportunidade de trabalhar e lutar por Parintins, mas não teve a hombridade de cumprir seu papel de gestor com a população. O Presidente Maildson Fonseca ressaltou que o ex-prefeito Alexandre da Carbrás desrespeitou a população parintinense ao cometer atos ilícitos e por não vir ao parlamento municipal justificar suas ações.

A notificação ao ex-prefeito Alexandre da Carbrás foi publicada três vezes no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, mas não houve nenhuma resposta ou justificativa de defesa. O ex-prefeito não quis usufruir de seu direito e o Parecer de desaprovação teve decisão clara e precisa ao julgar as contas, visto que o Poder Legislativo representa o povo parintinense.

