Cadastramento Biométrico avança em Parintins

Para garantir ainda mais a segurança do eleitor na hora do voto. O Cartório da 4¤ Zona Eleitoral de Parintins vem realizando desde o mês de dezembro, o cadastramento dos eleitores no sistema biométrico, visando às eleições de 2018. De acordo com o técnico judiciário Marivaldo Chaves, “mesmo ainda não sendo obrigatório, estamos recebendo uma demanda crescente. Dos 64 mil eleitores, cerca de mil, já realizaram o cadastramento no sistema biométrico”.

Marivaldo Chaves explica que a segurança do voto é o principal objetivo da biometria, porque nas digitais, todos os cidadãos só têm uma. “A biometria, ela é um processo que envolve a segurança da votação no dia das eleições. Hoje em dia, o eleitor, quando chega em sua seção eleitoral, ele entrega um documento de identidade ou qualquer outro que tenha foto e o título de eleitor e a partir desse momento o presidente da mesa digita o número do título para a liberação do seu voto. No sistema biométrico, o eleitor vai apresentar o seu documento com foto, também acompanhado do seu título de eleitor, mas o presidente da mesa, ao invés de digitar o número do título, vai pedir para o eleitor colocar a sua digital para a liberação ao voto”.

Cadastramento

Segundo o Técnico Judiciário, o kit biométrico faz três tipos de coleta: a assinatura digital, a fotografia e as dez digitais de cada eleitor. “Na assinatura digital, o cidadão assina em uma máquina onde a caneta não tem tinta, mas ele assina e assim, colhemos a sua assinatura digitalmente. Na câmara fotográfica é tirada a foto da pessoa e no aparelho digital, retiramos também as dez digitais de cada eleitor, criando um novo banco de dados do eleitor para Justiça Eleitoral”, acrescentou.

Redução

Ele informa que “a revisão do eleitorado através da coleta biométrica, pode sim reduzir o número do eleitorado, porque quando o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinar o período de coleta biométrica dos eleitores, as pessoas que moram em outras cidades e não comparecerem ao órgão, seus títulos serão cancelados”.

Marivaldo afirmou ainda que ” quase todos os municípios que já realizaram o sistema biométrico, houve redução no número de eleitores, mas devido a isso. A meta do TSE é que nas eleições de 2018 vão ser 100% com o sistema biométrico”.

Atendimentos

Os atendimentos estão sendo realizados de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, no Cartório Eleitoral, situado na Avenida Amazonas, através de fichas (pega em um dia e é atendido no outro).Para receber o atendimento, o eleitor deve apresentar o documento de identidade e o título de eleitor. As pessoas maiores de 18 anos que ainda não possuem o título de eleitor e que vão tirar se cadastrar pela primeira vez, devem trazer além dos dois documentos anterior, o Certificado de Dispensa Militar (CDI) para comprovação de que estão quites com o Serviço Militar. Parintins tem o maior colegiado do Baixo Amazonas e é o segundo de todo o Estado, depois da Capital.



