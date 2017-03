Brilho, Ousadia e Criatividade na última noite do Carnailha

A primeira dama do município, Michele Valadares, destaque do bloco Ursos Polares.

A ousadia levada de muito brilho e criatividade marcou o desfile dos sete blocos da chave especial que se apresentaram na arena do Bumbódromo, na terceira e última noite do Carnailha de Parintins, nesta terça-feira gorda de carnaval, 28.

Sem ser realizada há dois anos. Em 2017, a festa popular através da Prefeitura de Parintins, retornou com os blocos surpreendendo, investindo principalmente em grandes carros alegóricos e comissões de frente que chamaram a atenção dos jurados e do público presente pelo brilho, ousadia e criatividade dos artistas da Ilha.



Os Metralhas

Explorando “O ano novo chinês”, o bloco Os Metralhas abriu a última noite de disputa do Carnailha. O carro alegórico do bloco confeccionado pela equipe do artista do boi Garantido, Rogério Azevedo, trouxe um grande dragão chinês.

A comissão de frente trouxe lutadores de artes marciais, representando os mestres chineses.



Fax Clube

O bloco do centro da cidade foi o segundo a se apresentar com o tema “Parintins Amor Infinito”. A Catedral de Nossa Senhora do Carmo, portal da cidade, a praça do Cristo Redentor, além dos bois Capricchoso e Garantido foram os destaques do carro alegórico. Sua comissão de frente trouxe Orellana e os guerreiros Tupinambá.



Ursos Polares

Esse bloco trouxe como destaque no carro alegórico “A sorte está lançada”, a primeira dama do município, Michele Valadares. Outro destaque desse carro, foi a escultura da deusa Lakshmi, que representa prosperidade e sorte. O bloco apresentou o tema “A sorte está lançada! Se você não for Polares, o azar é seu”.



Império dos Palmares

Esse bloco trouxe para a arena do bumbódromo as lutas que a mulher enfrenta no dia a dia, com o tema “Simplesmente Mulher”.

No carro alegórico “uma mulher de ouro carregando a balança da justiça, deusa Têmus, representou o amor pela mulher.

As mulheres também foram lembradas na comissão de frente que representou as lutas e as vitórias, assim como a opressão e a violência sofrida pelas mulheres, com destaque para Maria da Penha.

Bad Boy

Bonecos gigantes homenageando o Carnaval de Olinda, foi um dos destaques que representaram diversas manifestações culturais trazidas ao bumbódromo pelo bloco Bad Boy.

A comissão de frente representaram “Os Cangaceiros” e o carro alegórico trouxe a cultura pernambucana.



Rubro Negro

Uma multidão de flamenguistas da Ilha agitou o bloco que ganhou mais destaque com a apresentação do carro alegórico que trouxe uma serpente e um escorpião rei, além das “belas egípcias”.

A comissão de frente trouxe os guerreiros egípcios e deusa da ressurreição, Osiris, representada pela rainha do bloco, Jéssica Martins.



Unidos do Itaúna

O bloco do bairro Itaúna finalizou a noite de apresentação com o enredo “Otávio Costa, 40 anos de glória. O voo da águia”.

O bloco destacou a vida do homenageado e trouxe em seu carro alegórico, construído pelo artista Neto Machado, uma águia gigante, também representada pela coreografia de Rodinelly, em sua comissão de frente “o voo da águia”.



Avaliação da festa

Segundo o prefeito Bi Garcia “o Carnaboi está consolidado, e agora estamos revitalizando esse Carnailha que ficou sem acontecer durante dois anos na cidade”. Ele destaca que “daqui para frente vamos fazer mais investimentos no Carnailha para que ele volte a ser o segundo produto cultural de Parintins como era antes”.

Cruz de Malta

Devido ao acidente elétrico que resultou na morte dos dois artistas, o Bloco Cruz de Malta não se apresentou este ano.



Apuração

A apuração das notas do Carnailha 2017, será feita nesta quarta-feira, 01, a partir das 15h, na SEMCTUR, localizada em frente ao Pronto Atendimento ao Cidadão, PAC.



