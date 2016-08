O Quadro de Oficiais Auxiliares da Marinha (QOAM), composto pelos Quadros de Oficiais Auxiliares da Armada (QOAA) e Auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais (QOACFN), foi criado em 1938, época em que a Marinha, diante da possibilidade de uma Segunda Guerra Mundial, viu a necessidade de abrir as portas do Oficialato às Praças, atenuando o problema da perda de experientes profissionais que, tendo completado o tempo de serviço ativo, pediam reserva por falta de perspectiva na carreira.

Ao longo dos anos, a importância desses quadros foi crescendo, o que fez com que o Posto máximo na carreira, que inicialmente era de Capitão-Tenente, passasse a Capitão de Fragata e, finalmente, em 1985, na gestão do Almirante Henrique Sabóia como Ministro da Marinha, alcançasse o posto de Capitão de Mar e Guerra. Atualmente, a carreira do Oficial Auxiliar voltou a encerrar-se no Posto de Capitão-Tenente, ocorrendo o acesso aos Postos superiores somente com a transferência para o Quadro Técnico.

Por ter sido o primeiro Marinheiro a atingir o posto de Almirante, ao fim de uma carreira brilhante e exemplar, além da marcante atuação como Oficial do Quadro de Oficiais Auxiliares, o Vice-Almirante João do Prado Maia, historiador e professor, foi consagrado, em vida, como Patrono dos Quadros dos Oficiais Auxiliares, por intermédio da Portaria Ministerial nº 1037, de 19 de novembro de 1986.

Cursou com distinção as Escolas de Aprendizes Marinheiros, de Grumetes e de Torpedos e Minas Submarinas. Como Cabo, participou da 1ª Guerra Mundial, integrando a Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG). Foi escrevente, de 1919-37, inclusive no Gabinete do Ministro da Marinha. No período de 1946-56, como Oficial Superior do Magistério, lecionou Português e História na Escola Naval. Em 11/06/1956, com 45 anos de serviço, foi para a reserva como Vice-Almirante, após o que realizou notável e fecunda obra de divulgação da História e Tradições da nossa Marinha em artigos, conferências e livros, entre os quais se destaca “As tradições dos homens do Mar”, que tem iniciado nas fainas de marinheiro sucessivas gerações de alunos dos Colégio e Escola Naval.

Hoje, os Quadros de Oficiais Auxiliares da Armada e de Fuzileiros Navais compõem, juntamente com os Quadros Técnico e de Capelães Navais, o Corpo Auxiliar da Marinha.

O distintivo do QOAA, que distingue, inspira e orgulha aquele que o porta, é formado por: uma âncora, considerada símbolo de firmeza, força, tranquilidade, esperança e fidelidade, representando a parte estável do nosso ser que, em meio às tempestades, é capaz de manter a estabilidade dos barcos; e por um losango, cujas quatro pontas apontam para o centro da Rosa das Virtudes, remetendo aos seguintes atributos: honra, fidelidade, abnegação e espírito de sacrifício. Além de invocar todas essas qualidades, o símbolo formado pela âncora inscrita no losango, também, representa o compromisso do Oficial Auxiliar da Armada de nunca manchar sua Pátria, honrando seus juramentos de defendê-la sempre com o sacrifício da própria vida.

A fidelidade e devoção à Marinha são latentes, quando um Oficial Auxiliar da Armada é questionado sobre a posição da sua platina e do seu distintivo na gola de sua farda, o mesmo não relutará em responder que o distintivo fica do lado esquerdo, acima do seu coração, fazendo uma analogia entre o maior orgulho de sua carreira ao órgão conotado como o responsável pelos sentimentos humanos.

Autores:

1ºTen (AA) MÔNICA de Azevedo Martins Cardoso (Mestrado em Letras pela Universidade de Brasília)

1ºTen (AA) Paulo SÉRGIO Fernandes GOMES (Bacharel em Administração pela Universidade Estácio de Sá)

1ºTen (AA) Arnaldo Amirato DIAS (Bacharel em Direito pela Universidade Estácio de Sá)

Colaboradores:

CC (RM1-T) Manoel Ribeiro Neto

CT (AA) Cláudio Verdan de Mattos

2º Ten (AA) Márcio Luiz Neto

1º Ten (AA) Ezequiel Gomes Pedrosa

