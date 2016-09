Brena também é Rainha do Folclore do Caprichoso e Rainha do Peladão 2015 (Foto: Yraq Lima)

Os olhos do Brasil estão todos voltados para a Amazônia. Uma das maiores responsáveis por isso é Brena Dianná, Miss Amazonas 2016 e Rainha do Peladão 2015. A três dias do concurso nacional, o Miss Brasil Universo, a rainha do folclore do boi Caprichoso conta com o apoio de sua imensa torcida – mesclada entre amantes dos bois azul, vermelho e pessoas de outros estados – que tem levado seu nome para o topo das enquetes nacionais sobre quem deve ser a vencedora do título, como as do site Ego e R7.

Atualmente, Brena está em São Paulo, onde está confinada desde a semana passada com as outras 26 candidatas nos preparativos para o grande dia. As moças estão tendo aulas de passarela, maquiagem, oratória, fazendo diversas sessões fotográficas, visitando lojas de grandes marcas e até descontraindo em meio ao clima de ansiedade. Um vídeo publicado pela fan page oficial do concurso mostra as moças brincando de verdade e desafio – com direito à Miss Maranhão, Deise D’Anne, dançando “Single Ladies”, da Beyoncé; e a Miss Minas Gerais, Paloma Marques, tocando sanfona.

A mobilização da torcida amazonense causou um misto de curiosidade nos internautas do Brasil, que começaram a se perguntar quem era a tal moça do Amazonas que os fãs tanto exaltavam na página oficial do Miss Brasil. Por conta disso, a admiração a Brena não ficou restrita aos fãs do Amazonas e ganhou adeptos pelo Brasil inteiro, mesmo em meio às críticas de que o corpo de Dianná não se encaixa dentro dos padrões de uma miss, por ser torneado. O resultado disso é que o vídeo de apresentação da “rainha azul” possui mais de 58 mil visualizações, e é o mais visto entre todas as candidatas. Suas fotos durante as etapas do confinamento também são as mais curtidas entre as outras concorrentes.

Surpresa

O coordenador estadual, Lucius Gonçalves, afirma que não esperava tanta repercussão para a Miss Amazonas 2016. Segundo ele, isso é reflexo de seu carisma, bem como o trabalho desempenhado com seu cargo no boi Caprichoso, que de uma forma ou outra se aproxima da comunidade. “Ela enquanto Miss está sendo uma referência e uma lição de vida, porque uma menina que ganhou um concurso praticamente a 30 dias antes do concurso nacional e que foi com toda a garra de vencer, é surpreendente e enaltecedor para o Amazonas. A sensação que eu tenho é um orgulho muito grande e orgulho de acreditar na mulher do Amazonas”, emociona-se.

Rendição

Até a tradicional rivalidade entre os bumbás azul e vermelho ganhou uma trégua: tanto torcedores quanto itens oficiais do boi vermelho estão declarando apoio a Brena Dianná no concurso nacional. Uma destas é a sinhazinha do Garantido, Djidja Cardoso, que pediu votos pela Miss no site oficial do certame. “Como sou uma parintinense apaixonada, independente da rivalidade bovina, fico muito feliz em ser representada no miss Brasil por Brena Dianná. Eu peço o apoio na torcida positiva pela nossa candidata a Miss Amazonas Be Emotion 2016”, escreveu ela em seu perfil. A votação oficial foi aberta no site da organização do concurso (www.entretenimento.band.uol.com. br/miss/brasil/candidatas/) para dar a uma das misses uma vaga direta ao Top 15 do concurso, por meio do voto popular.

“Essa mulher é maravilhosa! preenche todos os quesitos de uma miss! […] Sou gaúcha, adoro a candidata do meu estado, porém, pensando a nível miss universo, a ÚNICA que sem sombra de dúvidas pegaria Tops no Miss Universo e quem sabe voltar ao Top 5 é a Brena Dianná!” – Thaiany Borges Corrêa (RS)

“Linda. Perfeita. Se querem realmente uma miss esse ano pra bater de frente no miss Universo só ela que pode. Rosto e corpo lindo. Não é seca. Miss Universo não tem mais esse padrão de modelo para eleger miss, basta lembrarmos o Top 5 ano passado. Esses jurados do Miss Brasil tem que ficar esperto e eleger Amazonas, se não mais um ano estaremos fora do Top 10″ – Diego Barros (RJ)

“Sinceramente de todas as candidatas de estados escolhidas até agora a Miss Amazonas é a mais completa e com perfil para ser uma Miss Brasil, e representar nosso país lá fora… Parabéns pela escolha!” – Augusto de Paula (SP)

Números

58,757 visualizações teve o vídeo de Brena Dianná na fan page oficial do Miss Brasil 2016; e 1,422 curtidas. É o vídeo mais visto e curtido dentre as outras candidatas. O concurso será exibido no sábado (1), a partir das 21h20, na TV Bandeirantes.

Laynna Feitoza

Manaus (AM) acrítica.com