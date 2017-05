“Brandão de Amorim”, 57 anos a serviço da educação parintinense

A porta estandarte do Boi Caprichoso, Marcela Marialva, desfilando para os alunos.

A Escola de Tempo Integral Brandão de Amorim, comemorou nesta sexta-feira, 05, 57 anos de serviços prestados a educação parintinense. Uma vasta programação festiva que iniciou pela manhã com uma caminhada e percorreu pelo turno da tarde com desfiles para a escolha da garota e garoto Brandão de Amorim 2017, gincanas, torneios esportivos, palestras com relatos de ex-alunos e de professores que foram alunos e hoje são educadores na Escola, foi desenvolvido por toda a semana junto aos alunos.

A porta estandarte do Boi Caprichoso Marcela Marialva e a ex-sinhazinha do Boi Garantido e vereadora Venessa Gonçalves foram convidadas para atuarem no evento como júri, mas abrilhantaram a festividade ao desfilarem para alunos, professores e funcionários do educandário. “Foi um dia muito especial, com sucesso total. Só temos a agradecer, a vereadora Vanessa Gonçalves, a Marcela Marialva por terem aceito o convite, aos professores da escola, aos servidores de modo geral pelo desempenho e em particular a todos os alunos”, destacou a gestora Nazaré Moreira.

Desfile dos casais de alunos

Avanço ao longo dos anos

A Gestora exalta que “desde 1960 sabemos pelos históricos e através de documentos ou por pessoas que por aqui passaram e que hoje atuam como professores aqui na escola, na cidade ou no Estado que são frutos da Escola Brandão de Amorim”. Ela enaltece que “hoje a escola dentro do modelo de ensino médio atua como tempo integral, e também é referência na educação especial.

Iniciamos em 1991recebendo alunos com surdes e hoje, atendemos surdos, cadeirantes e alunos com múltiplas necessidades”. “Na quinta-feira foi um dia emocionante, assistimos relatos de ex-alunos que hoje são doutores, mestres, especialistas, que contaram experiências tendo como ponto de partida a educação, a Escola Brandão de Amorim”, finalizou Nazaré Moreira.

