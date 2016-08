O registro de queimada que aconteceu na Rua Maués, em uma área próxima ao campo de futebol João Balão, conhecido “Campo da Gávea”, levou novamente os militares da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar a alertarem a população quanto as queimadas de lixo nessa época do ano, principalmente próximo de vegetação.

De acordo com o sargento L. Cardoso, que atendeu a ocorrência, “nessa época do ano é comum incêndios em vegetação, principalmente nessa área aqui da Rua Maués onde o povo tem a mania de atear fogo em lixo que depois passar a queimar a vegetação”.

O Sargento pede à população que se conscientize, evitando queimar lixo no quintal de casa. Ele cita os meses de julho, agosto e setembro como os mais quentes em nossa região, por isso o alerta contra as queimadas, evitando uma consequência maior.

L. Cardoso comentou que “uma grande área de vegetação foi queimada, graças a Deus não existe casas próximas a esse local, mas o meio ambiente é quem sofre diretamente junto com a camada de ozônio principalmente”. Segundo o Militar, o Brasil lidera o ranking da poluição devido às queimadas.

Conforme dados do chefe do IBAMA em Parintins, Joel Araújo, o Amazonas subiu no ranking de queimadas de 260 para 640, um aumento considerável de 144%. Parintins aparece em 18º lugar com relação às grandes queimadas.

Kedson Silva/JI