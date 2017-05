Bombeiros: Primeira turma do curso de APH com cem alunos em Parintins

Cem alunos estão participando desde o dia 1º de maio do curso de Atendimento Pré-Hospitalar, APH, em Parintins. O curso é promovido pela 3ª Companhia Independente de Bombeiro Militar, Unidade Parintins, localizado na Rua Paraíba, próximo a Escola Mércia Coimbra.

“A princípio disponibilizamos 40 vagas, porém a procura foi muito grande e decidimos fazer uma turma com os 100 alunos”, explicou o comandante do 3º CIBM, tenente Francisco Amorim. De acordo com Francisco Amorim,”o curso de APH – Atendimento Pré Hospitalar, tem por objetivo capacitar profissionais da área dá saúde e membros da comunidade parintinense, a atuarem como socorristas​ em unidades de Resgate e Ambulâncias​ do município”.

O Comandante explica que “o curso é reconhecido nível, com uma carga horária de 80h. Dentre as provas serão: uma prática e outra teórica, além de um estágio em nossa Unidade de Resgate”.

Kedson Silva/JI

Foto: 3º CIBM

