Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Com o objetivo de capacitar os mais de 50 integrantes do programa Bombeiro Mirim (Probom), um treinamento da prática de atividades de salvamento em altura foi realizado na segunda-feira, 05, na Caixa D’água do Serviço Autônomo de Água e Esgotos, SAAE, na Rua Paraíba.

De acordo com o tenente Francisco Amorim, comandante da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, “neste treinamento foram desenvolvidas atividades de nós e amarrações, noções de ancoragem, segurança no trabalho em altura, adaptação à altura e a prática do rapel”.

O objetivo é contribuir na qualidade emocional do aluno no que diz respeito às atividades desenvolvidas em locais elevados, além de atendimento pré-hospitalar, civismo, ordem unida, prática esportiva, natação, noções de proteção ambiental, movimentação e prática com mangueira, teoria contra incêndio, higiene e saúde, e outros temas transversais.

Os treinamentos feitos com os alunos de 10 a 14 anos, atendidos pelo programa, estão sob orientação do sargento militar Almeida. O programa é feito em conjunto com a 3ª CIBMAM, unidade Parintins. “Para quem está realizando a atividade pela primeira vez, é um pouco complicado, mas a vontade de aprender e de superar as dificuldades encontradas é maior que qualquer obstáculo”, diz o comandante.

Kedson Silva/JI