Boi Garantido contrata artista Glemberg Castro

O artista parintinense Glemberg Castro foi apresentado como novo membro do Boi Bumbá Garantido durante o ensaio da Batucada, sábado passado, no Curral Lindolfo Monteverde. Berg, como é conhecido, é considerado um dos melhores pintores de Parintins, traz na bagagem nove anos de trabalho no carnaval do Sudeste, sendo oito em São Paulo e 2017 no Rio de Janeiro, onde atuou pela Beija Flor.

No currículo do novo artista do Garantido constam ainda cinco prêmios no concurso do cartaz oficial do Festival de Parintins, sendo três primeiros lugares, em 2006, 2009 e 2016. Segundo Berg Castro, o momento é de agradecimento a Deus pela ascensão em sua carreira e também ao presidente Adelson Albuquerque, vice Fábio Cardoso e a toda a diretoria. “O Boi Garantido é um boi de oportunidades, hoje estou feliz por estar aqui e iremos compartilhar grandes ideias e trabalhos”, destacou.

Berg disse ter tido acesso a parte do projeto do Boi Garantido para a temporada e não tem dúvida da força que será colocada na arena para o bicampeonato. Quanto a fama de ser um grande pintor, destaca que em sua carreira busca sempre se aperfeiçoar, tanto por conta própria como junto a outros colegas. “Sei que tudo isso também faz com o Garantido busque em mim um grande trabalho e assim farei com toda certeza”, ponderou.

